Wiesbaden: "Nicht in Topverfassung", aber trotzdem siegreich

Am vergangenen Wochenende hat es für den SV Wehen Wiesbaden mit dem ersten Saisonsieg geklappt - obwohl die Hessen nach Ansicht ihres Trainers nicht an den guten Leistungen der ersten Partien anknüpften konnten.

Zum Saisonauftakt gegen Freiburg II hatte der SVWW trotz zahlreicher Chancen nur 0:0 gespielt. Eine Woche später folgte ein ebenfalls guter Auftritt gegen 1860 München, der aber ebenfalls torlos blieb. Eine Woche nach dem Pokal-Aus gegen Dortmund (0:3), bei dem die Hessen dem Bundesligisten klar unterlegen waren, klappte es dann aber doch mit dem ersten Sieg in der noch jungen Spielzeit: 1:0 setzte sich das Team von Rüdiger Rehm beim VfL Osnabrück durch, ein spätes Tor von Florian Carstens und eine überragende Leistung von Torhüter Fabian Stritzel (kicker-Note 2,5) waren der Schlüssel.

Wir waren sicher nicht in der Topverfassung der ersten beiden Spiele. Rüdiger Rehm nach dem 1:0-Sieg in Osnabrück

Dabei hatte sein Team keineswegs an die starken Leistungen der ersten beiden Punktspiele angeknüpft, fand SVWW-Coach Rehm nach dem Spiel. "Heute hatten wir das Glück, dass wir den Ball in den letzten Minuten reinmachen", betonte der gebürtige Heilbronner bei "MagentaSport". "Wir waren sicher nicht in der Topverfassung der ersten beiden Spiele." Positiv aufgefallen war ihm dafür das defensive Engagement seiner Mannschaft, die den Angriffen der Hausherren standgehalten hatte und "was die Strafraumverteidigung angeht, wieder alles reingeworfen" hatte.

Mit dem ersten Saisonsieg im Rücken erwartet Wehen Wiesbaden nun eine auf dem Papier machbare Aufgabe: Aufsteiger und Schlusslicht Havelse kommt in die Brita-Arena. Was denn besser laufen muss, um den zweiten Sieg auch wieder mit einer besseren Leistung einfahren zu können, weiß Rehm genau: "Frühere Ballgewinne und mehr Gefahr im letzten Drittel."