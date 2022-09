Wiesbaden muss mehrere Wochen auf Goppel verzichten

Der SV Wehen Wiesbaden wird für längere Zeit auf Thijmen Goppel verzichten müssen. Der Mittelfeldspieler musste sich einer Operation unterziehen.

Auf Goppel war Verlass in der aktuellen Saison: In allen acht Drittliga-Spielen stand der 25-Jährige in der Startformation der Wiesbadener und wusste dieses Vertrauen auch mit Leistung zurückzuzahlen. Bei einem kicker-Notenschnitt von 2,94 kann Goppel auf ein Tor und zwei Vorlagen verweisen.

In den kommenden Wochen wird SVWW-Coach Markus Kauczinski aber auf den Leistungsträger verzichten müssen. Goppel hatte sich einen Außenmeniskusriss zugezogen, unter der Woche wurde er bereits von Mannschaftsarzt Dr. Achim Bitschnau operiert. Voraussichtlich mehrere Wochen wird er den Hessen nun fehlen.

A-Junioren rücken in Kader auf

Für das Auswärtsspiel bei Waldhof Mannheim musste Kauczinski aber nicht nur ohne Goppel planen. Auch Dominik Bauer (Leistenprobleme), Florian Carstens (Sehnenriss), Bjarke Jacobsen (Bluterguss im Oberschenkel), Dennis Kempe (Knieprobleme), Emanuel Taffertshofer (Muskelfaserriss) und Johannes Wurtz (Sprunggelenksprobleme) standen dabei auf der Liste der nicht einsatzfähigen Spieler. So rutschten in Bastian Bsullak und Nassim Elouarti erstmals in den Drittliga-Spieltagskader der Wiesbadener.