Wiesbaden kurz vor dem Ziel: Einen letzten "Sturm auf der Alm überstehen"

Nach dem Kantersieg im Hinspiel ist der Aufstieg in die 2. Bundesliga für den SV Wehen Wiesbaden wieder einmal zum Greifen nah. Trainer Markus Kauczinski sieht sein Team gut vorbereitet, erwartet aber dennoch ein hartes Stück Arbeit.

Der SV Wehen Wiesbaden steht mit einem Bein in der 2. Bundesliga. Nach der voreiligen Aufstiegsfeier am letzten Drittliga-Spieltag, meldeten die Hessen mit einem 4:0-Ausrufezeichen im Hinspiel am vergangenen Freitag gegen eine taumelnde Arminia eindrucksvoll ihre Ambitionen für die Rückkehr in die 2. Liga an. 90 Minuten trennen den SVWW diesmal noch vom deutschen Unterhaus.

"Es war ein rundum gelungener Auftritt, mit allem was im Fußball dazugehört. Fokus, Leidenschaft und am Ende haben wir auch guten Fußball gespielt", blickte SVWW-Trainer Markus Kauczinski gegenüber Vereinsmedien auf das Hinspiel zurück. Dies galt am Freitagabend ausschließlich für die Hessen, erlebte die Arminia doch einen der schwierigsten Tage der langen Vereinsgeschichte. Der direkte Absturz in die Drittklassigkeit droht. Einige der DSC-Fans machten gegen Spielende unter anderem mit Böllerwürfen ihrem Frust und Ärger Luft, was eine 20-minütige Spielunterbrechung nach sich zog.

Kauczinski stellt klar: "Wir wollen auch ein volles Stadion mit dieser speziellen Atmosphäre"

Von möglichen Sanktionen für den Zweitligisten für das Rückspiel ist Kauczinski jedoch kein Freund, wie der 53-Jährige noch einmal bekräftigte: "Bei so einer bedeutenden Partie Fans teilweise oder sogar komplett auszuschließen, macht keinen Sinn. Wir wollen auch ein volles Stadion mit dieser speziellen Atmosphäre."

Sein Linksverteidiger Brooklyn Ezeh, der im Hinspiel zwei Assists beigesteuert hatte, erklärte derweil bei "DFB.de", warum auch die Spielunterbrechung den SVWW nicht aus dem Konzept bringen konnte. Gegen den SV Meppen gaben die Hessen Ende April, als die Begegnung aufgrund eines verletzten Linienrichters unterbrochen werden musste, den Sieg noch aus der Hand. "Das war uns im Nachhinein eine gute Lehre. Uns war klar, dass wir in den Zweikämpfen direkt wieder ein Zeichen setzen müssen. Am Ende hatten wir sogar noch Chancen auf weitere Tore."

Reinthaler kehrt zurück - "Wir werden uns für alles rüsten"

Dennoch reisen die Wiesbadener, die neben dem Personal aus dem Hinspiel auch wieder auf Max Reinthaler (zuletzt rotgesperrt) zurückgreifen können, mit einem komfortablen Vier-Tore-Polster nach Bielefeld. Kauczinski stellt sich dennoch auf ein hartes Stück Arbeit ein: "Wir haben eine Basis geschaffen, wissen aber auch, dass uns ein anderes Team mit einer anderen Einstellung erwartet."

Sollten die mehr als angeknockten Bielefelder überraschend doch noch einmal am Dienstagabend den Glauben an ein Comeback finden, hofft der 53-Jährige darauf die richtigen Antworten zu haben: "Wir werden uns für alles rüsten, um dann auch einen Sturm auf der Alm überstehen zu können." Es wäre der letzte, danach wäre Wiesbaden zurück in der 2. Liga.