Wiesbaden holt ablösefreien Angha

Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden hat mit Martin Angha (29) den dritten Sommerneuzugang vorgestellt. Der Schweizer war seit 1. Januar vereinslos, verfügt aber über Erfahrung in der Bundesliga.

Zurück in Deutschland: Martin Angha. IMAGO/ANP

Nach zuletzt acht Jahren im Ausland kehrt Martin Angha nach Deutschland zurück. Der SV Wehen Wiesbaden hat sich ablösefrei die Dienste des flexiblen Defensivspielers gesichert - der Transfer wurde am Freitag offiziell. "Martin ist ein intelligenter Verteidiger, der ein Spiel gut lesen kann und zudem große athletische Fähigkeiten mitbringt. Wir sind uns sicher, dass er mit seinen Qualitäten und seiner Erfahrung optimal zu uns passt", wird Paul Fernie, Sportlicher Leiter beim SVWW, in der Vereinsmitteilung zitiert.

Die Hessen hatten laut Fernie den Schweizer "seit geraumer Zeit auf dem Schirm", zuletzt war der gebürtige Züricher aber seit 1. Januar ohne Verein. Im Sommer 2019 war Angha aus Sion zum niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard gewechselt, absolvierte dort 79 Spiele in der Eredivisie (ein Tor). Vergangenes Jahr schloss sich Angha, der unter anderem beim FC Arsenal ausgebildet wurde und später für den 1. FC Nürnberg in der Bundesliga 14-mal auflief, dem saudi-arabischen Klub Al-Adalah an. Dieses Kapitel war zum Jahreswechsel aber wieder beendet.

"Den Weg des Vereins schon länger verfolgt

"Paul Fernie und ich standen bereits seit einiger Zeit immer wieder in Kontakt, darum habe ich den Weg des Vereins schon länger verfolgt. Der SVWW ist ein sehr spannendes Projekt mit viel Potenzial, und ich habe richtig Bock auf die Herausforderung", so Angha, der sich jetzt auf die 2. Bundesliga freue, "in der ich mit meiner Erfahrung vorangehen und vor allem mit Leistung überzeugen möchte."

Nach Antonio Jonjic (Angriff, Erzgebirge Aue) und Amar Catic (Angriff, ADO Den Haag) ist Angha der dritte Sommerneuzugang des Aufsteigers.