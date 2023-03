Wiesbaden gewinnt Verfolgerduell - FCS neuer Dritter- Löwen feiern ersten Sieg unter Jacobacci

Der SV Wehen Wiesbaden hat das Verfolgerduell mit Waldhof Mannheim gewonnen. Auch der FCS unterstrich eine Ambitionen. Die Löwen feierten ihren ersten Sieg unter neuem Trainer.

Reinthaler gibt den Startschuss

Der SV Wehen Wiesbaden ist nach zwei Niederlagen zurück in der Erfolgsspur und hat einen ganz wichtigen 3:0-Sieg im Verfolgerduell mit Waldhof Mannheim eingefahren. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte ohne nennenswerte Chancen gingen die Gastgeber nach dem Seitenwechsel in Führung: Reinthaler war aus kurzer Distanz zur Stelle (50.). Der Südtiroler gab damit den Startschuss für eine überlegen geführte zweite Hälfte seiner Mannschaft. Cartens (69.) und Froese (74., Elfmeter) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Wehen Wiesbaden eroberte damit Rang drei, der momentan zum direkten Aufstieg berechtigen würde.

Mannheim hingegen fiel auf den 6. Rang zurück, am SVW zogen der 1. FC Saarbrücken und der VfL Osnabrück vorbei. Der FCS - neuer Vierter - feierte den dritten Sieg in Serie und bezwang Rot-Weiss Essen souverän 3:0. Cunis frühem Führungstor (2.) ließ Gnaase einen Doppelpack folgen (36., 58.). Der VfL trotzte dem zuletzt zehnmal in Folge ungeschlagenen SC Freiburg II ein 1:1 ab (Vermeij, 18.; Niemann, 27.) und hätte in der Schlussphase mit einem Mann mehr (Gelb-Rot für Yannik Engelhardt, 86.) fast noch den Lucky Punch gesetzt.

Premiere für Jacobacci - Wildes Duell in Duisburg

Den ersten Sieg unter Trainer Maurizio Jacobacci feierte der TSV 1860 München. Die Löwen siegten 3:1 in Aue. Lex erzielte die Führung (16.), die Vrenezi 20 Minuten später ausbaute (36.) - Lex ließ sogar eine noch höhere Führung vor dem Pausenpfiff liegen, machte es dafür nach dem Seitenwechsel mit seinem zweiten Treffer zum 3:0 besser (59.). Besong gelang anschließend nur noch der Ehrentreffer (71.). Die Giesinger verbesserten sich auf Rang 8, Aue verharrt auf dem 11. Platz.

Einen wilden Schlagabtausch lieferten sich mit dem MSV Duisburg und dem SC Verl zwei weitere Mittelfeld-Teams: Zweimal gingen die Hausherren durch Girth (12.) und Hettwer (45.+1) im ersten Durchgang in Führung, doch jeweils fanden die Gäste eine Antwort (Baack, 28.; Wolfram, 45.+3). Munter ging es nach der Pause weiter: Jander sah Gelb-Rot, die Zebras waren fortan nur noch zu zehnt (48.). Kurz darauf brachte Doppelpacker Baack sein Team erstmals in Führung (50.), die aber nicht bis zum Schluss Bestand hatte: Bakir traf in der 85. Minute zum vielumjubelten 3:3-Endstand.

Grund zu Jubeln hatte auch der VfB Oldenburg, der das Kellerduell bei Mit-Aufsteiger SpVgg Bayreuth 2:1 gewonnen hat. Nach Toren von Krasniqi (38.) und Ziereis (50.) war es Hasenhüttl, der in der 90. Minute zum Sieg traf. Der VfB katapultierte sich damit auf der Abstiegszone. Bayreuth fiel auf den 17. Rang zurück.

Elversberg am Sonntag, Dynamo am Montag im Einsatz

Während die Verfolger (größtenteils) vorlegen durften, ist Spitzenreiter Elversberg am Sonntag gefordert. Die SV empfängt um 13 Uhr den abstiegsbedrohten Halleschen FC. Der Kampf um den Klassenerhalt steht auch im Fokus, wenn eine Stunde später (14 Uhr) der BVB II den FSV Zwickau zum utlimativen Kellerduell fordert. Den Spieltag beschließen am Montag der krisengeschüttelte FC Ingolstadt und Dynamo Dresden, das die starke Positionierung im Aufstiegsrennen zurückholen und unterstreichen möchte. Anstoß ist um 19 Uhr.

Meppen bricht in Köln ein

Bereits am Freitagabend verpasste der SV Meppen einen ganz wichtigen Dreier im Abstiegskampf. Trotz Führung (Risch, 19.) gingen die Emsländer als Verlierer vom Platz, denn noch vor der Pause glich Meißner aus (44.). In der Schlussphase drehten die HSV-Leihgabe (82.) und Sontheimer (90.+2) das Spiel komplett.