Wiesbaden genießt den Aufstiegskampf - "Verdiente Niederlage" gegen Regionalligist

Der SV Wehen Wiesbaden musste sich dem TSV Steinbach Haiger am Mittwochabend im Landespokal geschlagen geben (1:2). In der Liga bleiben allerdings beste Aussichten auf die Qualifikation für den DFB-Pokal - und den Aufstieg. Eine Situation, die man sich zu Saisonbeginn gewünscht hatte.

Nach fünf Siegen in Serie musste der SV Wehen Wiesbaden innerhalb von fünf Tagen gleich zwei Dämpfer hinnehmen. Am Wochenende kam die Mannschaft von Markus Kauczinski nicht über ein 1:1 beim MSV Duisburg hinaus. Unter der Woche folgte dann das Landespokal-Aus im Halbfinale gegen Regionalligist TSV Steinbach Haiger (1:2).

Im Pokal entschied sich der Coach für eine große Rotation. Lediglich Florian Stritzel, Gino Fechner, Brooklyn Ezeh und John Iredale blieben in der Startelf. Dazu wurde von der gewohnten Dreier- auf Viererkette umgestellt. "Wir haben in dieser Konstellation noch nie zusammengespielt und das hat man letztendlich auch gemerkt", analysierte der Coach nach der Partie auf der Homepage und gestand: "Steinbach war insgesamt die bessere Mannschaft mit den besseren Chancen, darum ist die Niederlage auch verdient."

Klar ist aber auch: Sorgen muss man sich beim SVWW noch lange nicht machen. "Wenn wir jetzt auf die letzten sechs Ligaspiele schauen, dann haben wir fünf gewonnen und einmal Unentschieden gespielt", betonte Kauczinski im Spieltagsinterview gegenüber vereinseigenen Medien. Dieser Lauf spülte die Wiesbadener bis auf Rang zwei vor. Bleibt man auch im Schlussspurt in der Spitzengruppe, dürfte auch der Patzer im Pokal schnell verziehen sein. Schließlich qualifizieren sich die besten Vier (SC Freiburg II ausgenommen) automatisch für den DFB-Pokal.

Kauczinski: "Zum Saisonende spitzen sich die Dinge zu"

Fünf Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz vier, auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz sogar sechs Punkte. "Wir sind in der glücklichen Lage, da mitzumischen. Wir haben am Anfang der Saison ausgegeben, wir wollen am Ende mit dabei sein. Das sind wir. Das nehmen wir mit und das genießen wir auch", freute sich Kauczinski über die Situation. Der erfahrene Coach war sich aber auch bewusst: "Zum Saisonende spitzen sich die Dinge zu."

Am Samstag (14 Uhr) geht es für den Aufstiegsaspiranten zuhause gegen das Schlusslicht weiter. Auf dem Papier eine klare Sache, doch Kauczinski warnte: "Auch wenn sie aktuell das Tabellenende zieren, hat man gesehen, sie leben noch und sie kämpfen drum. Das haben sie gegen Saarbrücken geschafft", verwies er auf den 1:0-Sieg des SVM am vergangenen Spieltag. Dennoch nimmt man in Wiesbaden die Favoritenrolle an.

Während bei Robin Heußer kurzfristig entschieden wird, ob der Mittelfeld-Mann nach seiner Schulterverletzung wieder dabei ist, muss Kauczinski definitiv auf Brooklyn Ezeh (zehnte Gelbe Karte) verzichten. Auch Dominik Bauer (Knieprobleme), Lucas Brumme (Knie-OP), Thijmen Goppel (muskuläre Probleme) und Arthur Lyska (Innenbandriss) fallen aus.