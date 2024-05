Am vergangenen Freitag nahm das Hinspiel in Regensburgs Jahnstadion erst nach der Pause so richtig Fahrt auf. Auf Ganaus' Führungstreffer in Durchgang eins hatte der SV Wehen mit seinem Doppelschlag rund um die 70. Minute die passende Antwort parat. Dank Kothers sehenswertem Tor zum Ausgleich ist nun alles offen.