Tore kurz vor und nach der Pause: Jahn Regensburg kehrt in die 2. Bundesliga zurück

Dank eines Zittersieges beim SV Wehen Wiesbaden im Relegations-Rückspiel hat der SSV Jahn Regensburg nach nur einem Jahr Absenz die Rückkehr in die 2. Bundesliga geschafft. Nach den Gäste-Treffern rund um den Pausenpfiff kam der SVWW kurz vor dem Ende nochmal nah an den Ausgleich heran, erreichte aber nicht mehr die Verlängerung und muss somit den Gang in die 3. Liga antreten.

Auf das 2:2 aus dem Hinspiel in Regensburg reagierten die Verantwortlichen beider Teams unterschiedlich. Während der nach seiner Innenraumsperre wieder an die Seitenlinie zurückkehrende Coach des SV Wehen, Nils Döring, drei Veränderungen vornahm - Kapitän Mockenhaupt, Günther und Lee kamen für Angha, Bennetts und Agrafiotis (alle Bank) rein -, verzichtete Jahn-Trainer Joe Enochs auf Wechsel und schickte dieselbe Elf ins Rennen.

Von Beginn an scheuten beide Mannschaften das Risiko und ließen Torgefahr zunächst vermissen. Während beim SVWW Kovacevic wegen Agrafiotis' Herausnahme eine Reihe nach vorne rückte, änderte der Jahn aus Regensburg neben dem Personal auch nichts an der taktischen Ausrichtung. Einen ersten Schussversuch setzte Gäste-Kapitän Geipl in Minute fünf ab. Es war ein zerfahrener Beginn im Kampf ums letzte Ticket für die Zweitliga-Saison 2024/25, erst nach einer Viertelstunde wurde es mal brenzlig. Bei Mockenhaupts Grätsche gegen Viet prallte der Ball zu Kother, dieser schoss jedoch links vorbei (15.).

Eiskalte Dusche für den SVWW

Zwar brauchten die Hausherren ihre Eingewöhungszeit, brachen in der 20. Minute dann aber auch einmal durch: Prtajin verpasste das rechte Eck nur knapp. Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs passierte lange nichts mehr, wobei der SV Wehen den Druck gegen Ende etwas erhöhte. Das half aber nichts, denn ein ordentlich vorgetragener Angriff der bayrischen Gäste sorgte für die kalte Dusche für die Wiesbadener. Fabers starke Flanke köpfte Kother am kurzen Eck sicher ein und brachte den Jahn unmittelbar vor dem Pausenpfiff in Front (45.+2).

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur wenige Sekunden, bis es den ersten Aufreger gab. Nach Schönfelders Schubser gegen Prtajin ließ Schiedsrichter Martin Petersen weiterlaufen (46.). Im direkten Gegenzug waren die Regensburger wie schon vor der Pause eiskalt und erhöhten auf 2:0. Kothers Flanke spitzelte Faber per Rechtsschuss durch die Beine von Stritzel (47.).

Regensburg verteidigt, doch Prtajin bringt die Hoffnung zurück

Der SVWW musste den Druck deutlich erhöhen, um den drohenden Abstieg zu verhindern, hatte bis auf Fechners Gelegenheit, die Gebhardt hervorragend parierte (50.) und Heußers Freistoß (61.) aber zunächst keine gefährlichen Toraktionen zu bieten. Regensburg konzentrierte sich mit dem Zwei-Tore-Vorsprung im Rücken derweil nur noch aufs Verteidigen, konnte in Minute 81 aber dem Wiesbadener Druck nicht mehr standhalten. Nach Catics Flanke köpfte Prtajin im Luftduell mit Ziegele ins linke Eck ein und brachte die Hoffnung zurück.

Weil Ziegele nur vier Minuten später einen Prtajin-Schuss noch entscheidend abblockte (85.), gelang dem Angreifer nicht der Doppelschlag. Auch der Versuch des eingewechselten Agrafiotis sollte nicht mehr den Weg ins Tor finden, beim anschließenden Abstauber behinderten sich Vukotic und Heußer gegenseitig (90.+5).

Tränen und Jubel nah beieinander

Nach rund siebeneinhalb Minuten Nachspielzeit beendete Petersen die Partie und besiegelte somit den Abstieg des SV Wehen Wiesbaden in die 3. Liga. Während auf Seiten der Hessen Tränen flossen, war die Freude beim SSV Jahn Regensburg riesengroß. Die Oberpfälzer stiegen nach nur einem Jahr Absenz wieder in die 2. Bundesliga auf. Sowohl das deutsche Unterhaus als auch die 3. Liga starten am 2. August in die Saison 2024/25.