Lankford und Iredale liefern doppelt: SVWW wächst weiter zusammen

Der SV Wehen Wiesbaden hat seine Generalprobe für den Auftakt des Jahres 2022 in der 3. Liga klar gewonnen. Kevin Lankford und John Iredale lieferten und sorgten für Zufriedenheit bei Markus Kauczinski.

"Wir hatten im November bei meinem Start beim SVWW keine echte Vorbereitungszeit", meinte Kauczinski, der vom langjährigen Coach Rüdiger Rehm übernommen und mit seinem neuen Team zunächst Anlaufschwierigkeiten (zwei Punkte aus seinen ersten drei Spielen) hatte. Kauczinski will nun mit der entsprechenden Vorbereitung "etwas entwickeln und an die zwei Siege vor der Pause anknüpfen" - beim Test am Freitag gegen den belgischen Erstligisten KV Mechelen blieb Wiesbaden schon mal mit einem 4:1 in der Erfolgsspur.

Die Aufgabe von Torjäger Gustaf Nilsson, der beim Trainingslager im spanischen Oliva Nova coronabedingt fehlt, übernahmen John Iredale und Kevin Lankford mit je zwei Toren. Kauczinski sah "eine gute Leistung", wollte aber "das Ergebnis nicht überbewerten."

Sein Team habe "gegen einen spielstarken Gegner sehr gut verteidigt und uns einige Chancen herausgearbeitet. Man hat gemerkt, dass wir als Team weiter zusammengewachsen sind.“