Nilssons Doppelpack beschert Wiesbaden den ersten Sieg unter Kauczinski

Am Montagabend gastierte der Hallesche FC in Wiesbaden. Nach einer torarmen ersten Hälfte machte Nilssons Doppelpack den Unterschied beim 2:1-Erfolg gegen den kriselnden HFC.

SVWW-Coach Markus Kauczinski tauschte nach dem 1:1 in Mannheim nur einmal. Kempe begann anstelle von Rieble (Zerrung).

HFC-Trainer Florian Schnorrenberg brachte im Vergleich zur torlosen Punkteteilung gegen die Würzburger Kickers ebenfalls nur eine neue Personalie von Beginn an. Löder stand für Landgraf in der Anfangsformation der Gäste.

Den besseren Start in die Partie sollten die Hausherren erwischen, doch Hollerbach vergab die ersten beiden Chancen zur Führung (1., 5.). Beim ersten Versuch kam der Angreifer nach einem leichten Kontakt im Strafraum aus dem Tritt - Elfmeter gab es aber keinen - und scheiterte kurze Zeit später im Eins-gegen-eins an Mesenhöler.

Nach der ersten Drangphase zog sich die Kauczinski-Elf zurück. Nach einer weiteren Chance durch den auffälligen Hollerbach (23.), kamen auch die Gäste aus Halle so langsam ins Spiel, strahlten vor dem Tor aber keine Gefahr aus. Stattdessen ließen die Hausherren vor dem Pausenpfiff weitere Gelegenheiten liegen, um Mesenhöler zu überwinden (40., 45.).

Torlflaute beendet: Nilssons doppelter Streich

Wiesbaden kam wieder besser aus der Kabine, wurde aber hinten direkt für eine Unaufmerksamkeit bestraft: Nach einem Eckball ging Eberwein dem eigenen Kopfball hinterher und verwandelte per Abstauber zum 1:0 (53.). Der SVWW zeigte sich allerdings unbeeindruckt und konnte durch Nilssons Treffer ausgleichen (56.) - Der 24-Jährige stand kurze Zeit später erneut im Mittelpunkt, als er einen Handelfmeter zur Wiesbadener Führung verwandelte (65.). Zuvor hatte Sternberg eine Lankford-Flanke mit dem ausgestreckten Arm geblockt, woraufhin der Schiedsrichter auf Strafstoß entschied.

Eberwein ans Aluminium

In der packenden Schlussphase hatte Nilsson sogar noch die Chance zum Hattrick, verfehlte den Kasten aber aus kurzer Distanz (81.). Wenig später wackelte schließlich der Wiesbadener Kasten: Wieder stieg Eberwein nach einer Ecke hoch, jagte die Kugel diesmal aber per Kopf an den Querbalken (88.), ehe Guttau in der letzten Aktion des Spiels nur das Außennetz traf (90.+5).

Mit dem ersten Dreier unter Markus Kauczinski gelingt den Wiesbadenern der Sprung auf Rang neun. Halle, das in den vergangenen fünf Spielen nur einen Punkt holte, taumelt dagegen weiter und hat auf Rang 14 nur vier Punkte Polster auf den ersten Abstiegsrang.

Wehen Wiesbaden empfängt am Samstag um 14 Uhr den SC Freiburg während der HFC zeitgleich in Meppen gefordert ist.