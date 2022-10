Doppelpacker Prtajin zieht Essen den Zahn

Der SV Wehen Wiesbaden ist nach einem 3:1-Erfolg über Rot-Weiss Essen wieder in der Spitzengruppe der 3. Liga angekommen. Zwar konnte der Aufsteiger aus Essen die Partie über lange Zeit offen gestalten, ein Doppelschlag der Hausherren im zweiten Durchgang sorgte dann aber für die Entscheidung. Matchwinner war Prtajin, der gleich zweifach für den SVWW traf.

Zweimal per Kopf: Wiesbadens Ivan Prtajin erwischte einen Sahnetag und trug zwei Treffer zum 3:1-Sieg des SVWW gegen Rot-Weiss Essen bei. IMAGO/Jan Huebner

Die Hausherren, bei denen Trainer Markus Kauczinski im Vergleich zum 0:1-Niederlage bei Waldhof Mannheim offensiv mit Wurtz anstelle von Froese startete, hatten zunächst zwar mehr Ballbesitz, in Torgefahr konnte das Team diesen aber nicht ummünzen. In einer ausgeglichenen Anfangsphase hielt Rot-Weiss Essen, das von Trainer Christoph Dabrowski in gleicher Formation wie beim 1:0-Erfolg gegen den 1. FC Saarbrücken aufgestellt wurde, gut dagegen. Aus einer geordneten Defensive heraus lauerten die Gäste auf Konterchancen.

Im Verlauf des ersten Durchgangs verzeichneten die Hausherren die deutlicheren Möglichkeiten: Hollerbach scheiterte im Eins-gegen-eins an RWE-Keeper Golz (18.) und Prtajin verstolperte direkt vor dem Tor eine Hereingabe (39.). Zwar hatte auch Essen durch einen Distanzschuss von Rother die Möglichkeit zur Führung, letztlich gelang aber dem SVWW noch vor der Pause der erste Treffer. Ezehs Zuspiel aus spitzem Winkel köpfte Prtajin zum 1:0 über die Linie (45.).

Im zweiten Durchgang erwischte Essen den besseren Start und erzielte - durchaus diskussionswürdig - den Ausgleich. Wiegel spitzelte den Ball nach Zuspiel von Kefkir aus den Händen von Keeper Stritzel zum 1:1 über die Linie, der Unparteiische gab das Tor, weil der Keeper den Ball nicht unter Kontrolle hatte (52.).

Doppelschlag in drei Minuten

Der Ausgleich beeindruckte den SVWW nur kurzzeitig: Mit einem Lattentreffer von Wurtz meldeten sich die Hausherren in der 66. Minute zurück und drehten wenig später per Doppelschlag die Partie. Prtajin köpfte ein hohes Zuspiel von Jacobsen ein (73.) und Gürleyen traf aus der Distanz im Fallen zum 3:1 (76.).

Der drohenden Niederlage hatte Essen in der Schlussphase wenig entgegenzusetzen. Vor allem in der Offensive trat das Team kaum noch in Erscheinung. Stattdessen hätten Hollerbach (78.), Rieble (90.) und Prtajin (90.+4) sogar noch ein viertes SVWW-Tor nachlegen können.

Wiesbaden, das durch den Sieg auf Platz drei kletterte, tritt nächsten Spieltag am Samstagnachmittag (14 Uhr) beim FSV Zwickau an. RWE spielt erst am Sonntag (14 Uhr) auswärts bei der Freiburger U 23.