Wiesbaden-Coach Kauczinski fordert Mut: "Dann werden wir Spiele gewinnen"

In der Partie gegen den Halleschen FC muss Wehen Wiesbaden auf fünf Akteure verzichten. Doch der Trainer der Hessen will mutig auftreten - und setzt auf einen unbekümmerten Youngster.

Zuletzt fehlten Wiesbaden in Mannheim nur Sekunden, um den ersten Sieg unter Markus Kauczinski festzuziehen. Doch ein umstrittener Treffer in der Nachspielzeit sorgte für den 1:1-Ausgleich der Hausherren. Dennoch kann der Trainer der Hessen dem Spiel auch positive Eindrücke abgewinnen. Zwar sei im ersten Moment die Enttäuschung nach dem Abpfiff sehr groß gewesen, doch man habe "in der Analyse ein gutes Spiel gesehen, bisher das beste unter meiner Regie. Wir standen kompakt, haben gut verteidigt und besser nach vorne gespielt", so der 51-Jährige.

Offensiv sieht der Übungsleiter aber noch Verbesserungspotenzial: "Unsere Chancen kann man sicherlich noch besser ausspielen, da haben wir noch einiges zu tun." Genau dies habe dementsprechend unter der Woche im Training im Fokus gestanden, um gegen Halle "mutiger nach vorne agieren und noch stärkere Ballbesitzphasen zu haben". Denn, so Kauczinski, "dann werden wir auch Spiele gewinnen".

Unbekümmerter Youngster im "richtungsweisenden" Spiel?

Helfen könnte den Plänen seines Trainers der junge Amin Farouk. Dessen "gewisse Unbekümmertheit" sorge dafür, dass "er aktuell richtig Spaß macht". "Er ist mutig und trifft die richtigen Entscheidungen", führt Kauczinski dies aus. Jedoch müsse man bei dem 18-Jährigen aufgrund seines Alters auch Rücksicht nehmen: "Wir achten darauf, dass er genügend Erholungsphasen bekommt."

Diese benötigen aktuell weiterhin Tim Boss, Gianluca Korte, Sebastian Mrowca, Florian Stritzel und Emanuel Taffertshofer, die allesamt ausfallen. Trotz der personellen Einschnitte, will der Wiesbadener Coach das Duell aber unbedingt für sich entscheiden: "Es wird wichtig sein, dieses Mittelfeld-Duell zu gewinnen, um den Kontakt zu den vorderen Plätzen nicht zu verlieren." Und natürlich auch, um den Abstand auf tristere Gefilde der Tabelle zu wahren. Denn egal, wie die Partie ausgeht, steht eines für Kauczinski fest: "Es wird ein richtungsweisendes Spiel."