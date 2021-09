Wiesbach zurück an der Spitze - Worms demontiert Pfeddersheim

Führungswechsel in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Süd: Wiesbach siegte sich im Top-Spiel gegen Dudenhofen zurück an die Spitze. Pfeddersheim kam in Worms unter die Räder.

Nichts weniger als die Tabellenführung stand in der Partie zwischen dem FC Hertha Wiesbach und dem FV Dudenhofen auf dem Spiel. Erst am vergangenen Wochenende hatten die Wiesbacher nach der herben 2:7-Klatsche bei der TSG Pfeddersheim ihre erste Saisonniederlage verkraften und die Tabellenführung an den FV Dudenhofen abgeben müssen. Nach Wiedergutmachung sah es im Top-Spiel zunächst aber nicht aus. Bereits in der fünften Minute brachte Barin die Gäste in Front. Im Gegensatz zum Wochenende fanden die Hausherren diesmal aber die richtige Antwort in der Form eines Doppelschlages. Innerhalb von neun Minuten drehte Wiesbach die Partie. Zunächst schraubte sich Mpassi in die Höhe und nickte zum Ausgleich ein (26.), wenig später ließ Wiltz drei Gegner aussteigen und vollendete zum 2:1. Anschließend an den frühen Gegentreffer hatte die Hertha immer besser in die Partie gefunden, weshalb die Pausenführung durchaus verdient war. Nach dem Seitenwechsel fiel nahezu aus dem Nichts der Ausgleichstreffer. Einen Distanzschuss von Sprengling konnte Schlussmann Blankenburg nicht abwehren - 2:2 (56.). In der Folge bot sich den Zuschauern im Prowin-Stadion aber dasselbe Bild wie in Durchgang eins. Die Hausherren bestimmten das Spielgeschehen und ließen einige Hochkaräter liegen. Die Erlösung sollte letztlich ein Standard herbeiführen. Eine Ecke von Runco landete punktgenau auf dem Schädel von Piontek, der den Ball über die Linie drückte (66.). Damit hat der FC Hertha Wiesbach die Delle in der eigenen Leistungskurve wieder ausgeglichen und sich prompt die Tabellenführung vom FV Dudenhofen zurückerobert.

Worms demontiert Pfeddersheim - Eppelborn weiterhin ohne Punkt

Mit dem überraschend deutlichen 7:2-Heimsieg über den Tabellenführer Wiesbach und dem Sprung auf den zweiten Tabellenplatz am vergangenen Wochenende hatte die TSG Pfeddersheim definitiv ein Ausrufezeichen im Kampf um die Tabellenspitze gesetzt. Viele Fragezeichen standen dagegen über den Köpfen der Pfeddersheimer nach der Partie gegen gegen den VfR Wormatia Worms. Die Wormatia zerlegte die TSG im Derby mit 7:0. Pfeddersheim hatte über die gesamte Spielzeit nichts zu melden und wurde in Einzelteilen zurück in die Heimat geschickt. Auf nassem Untergrund hatten die Gäste von Beginn an mit technischen Schwierigkeiten und unnötigen Ballverlusten zu kämpfen. Ein solcher markierte auch den Beginn vom Schützenfest. Bhatti vertändelte den Ball im Zentrum, und Marx traf mit der ersten Möglichkeit direkt zum 1:0 (8.). Von Pfeddersheim kam in der Offensive nahezu nichts. Und auch die Defensive offenbarte an diesem Abend zahllose Lücken, weshalb sich die Gäste glücklich schätzen durften, in der Anfangsphase nicht noch deutlicher zurückzuliegen. Deutlich wurde es wenig später verdientermaßen aber doch noch. Zunächst vollendete Joachims einen schön zu Ende gespielten Konter zum 2:0 (26.), wenig später nickte M´voto Owono nach einer Ecke unbedrängt zum 3:0 ein. Vor der Pause war es wieder ein Ballverlust in den Reihen der Gäste, der zum 4:0 führte. Grimmer lief völlig alleine auf Schlussmann Loch zu und hatte keine Probleme, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich die Pfeddersheimer Hintermannschaft etwas kompakter und ließ weniger zu. Ein Strafstoß in der 66. Minute leitete schließlich aber die nächste Torwelle ein. Lieshout verwandelte vom Punkt. In der Schlussphase trug sich auch der frisch eingewechselte Eichinger in die Torschützenliste ein und markierte den sechsten und siebten Treffer des Abends. Nach der peinlichen 0:7-Klatsche rutscht Pfeddersheim in der Tabelle auf Rang vier ab. Worms zieht dagegen an der TSG vorbei auf den dritten Platz.

Der FV Eppelborn bleibt auch im achten Spiel der laufenden Saison ohne Punkt. Beim 2:3 gegen die zweite Garde des SV Elversberg setzte es für die Mannschaft von Sebastian Kleer die achte Pleite im achten Spiel. Mit 26 Gegentreffern ist der FVE zudem noch die Schießbude der Liga. Nach den ersten 45. Minuten war die Welt beim Kellerkind eigentlich noch in Ordnung. Rupp hatte seine Mannschaft in der 30. Minute vom Punkt in Führung gebracht. Nach dem Seitenwechsel verfielen die Gäste aber wieder in alte Muster und lagen kurz darauf mit 1:3 zurück. Sonsuz (51.) und Floegel (56./62.) hatten die Partie zugunsten der Elversberger gedreht. Trotz des Anschlusstreffers in der 66. Minute durch Dakaj konnte die nächste Eppelborner Pleite nicht mehr verhindert werden. Für den Tabellenletzten wächst der Abstand auf das rettende Ufer auf zehn Punkte. Elversberg ist dagegen der Anschluss an das Tabellenmittelfeld gelungen.

Im Tabellenmittelfeld drehte der FV Diefflen einen 0:1-Rückstand gegen den FSV Viktoria Jägersburg und siegte am Ende mit 2:1. Der SV Röchlingen Völklingen klettert nach dem 3:1-Sieg über den FC 09 Speyer um einen Platz nach oben und belegt nun den neunten Tabellenrang. Am Ludwigshafen gab es nach 90 Minuten im Duell zwischen der Arminia Ludwigshafen und dem TuS Mechtersheim keinen Sieger - Endstand 1:1.