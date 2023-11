Wiener Austria präsentiert Ralph Krueger als neuen Aufsichtsratvorsitzenden

Bei der am 16. November abgehaltenen Aufsichtsratsitzung der Wiener Austria wurde Ralph Krueger zum neuen Vorsitzenden des Kontrollgremiums bestimmt. Der 64-Jährige folgt auf Peter Kroha, der aber weiterhin Teil des Aufsichtsrats bleibt.

Ralph Krueger heuert bei der Wiener Austria an. FK Austria Wien

Die Wiener Austria hat mit Ralph Krueger einen neuen Vorsitzenden des Kontrollgremius der FK Austria Wien AG gewählt. Wie die Violetten vermelden, wurde der 64-Jährige bei der am 16. November abgehaltenen Aufsichtsratsitzung zum Nachfolger von Peter Kroha bestimmt. Kroha wird aber auch zukünftig weiterhin Teil des Aufsichtsrat der "Veilchen" bleiben. Stellvertreter des neuen Vorsitzenden ist Präsident Dr. Kurt Gollowitzer, weitere Mitglieder sind Hanno Egger, Philipp von Lattorff, MBA Dr. Mathias Moser, Mag. Gregor Pilgram, Sebastian Prödl sowie Mag. Dr. Stefan Weishaupt.

Krueger selbst bringt einiges an Sport-Erfahrung nach Wien-Favoriten mit. Der 64-Jährige war von Frühjahr 2014 bis Sommer 2019 Vorstandsvorsitzender beim englischen Klub FC Southampton. Davor trainierte er von 1997 bis zu den olympischen Winterspielen 2010 die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft. Zudem war der gebürtige Kanadier auch zweimal Cheftrainer in der US-amerikanischen NHL: In der Saison 2012/13 betreute er die Edmonton Oilers, von 2019 bis 2021 die Buffalo Sabres.

Nun soll Krueger seine Expertise am Verteilerkreis in der österreichischen Bundeshauptstadt einbringen. Sportlich befinden sich die Wiener nach sieben ungeschlagenen Pflichtspielen mit fünf Siegen im Aufwind und liegen als Tabellensiebter nur einen Punkt hinter einem Platz im oberen Play-off.