Wiener Austria macht Früchtl-Abgang offiziell - Nachfolger steht bereits fest

Austria-Wien-Stammgolie Christian Früchtl zieht es in die Serie A. Seinen Platz wird Samuel Sahin-Radlinger übernehmen.

Früchtl wechselt nach zwei Jahren bei Austria Wien zu US Lecce. GEPA pictures

Jetzt ist es also offiziell: Christian Früchtl wechselt nach zwei Jahren bei Austria Wien zu US Lecce in die italienische Serie A. Der 24-jährige Goalie kam im Sommer 2022 vom FC Bayern München nach Wien-Favoriten und war seitdem die Nummer eins im Tor der "Veilchen".

"Ich blicke auf zwei sehr schöne und lehrreiche Jahre bei der Austria zurück und bin dankbar und mehr als stolz, dass ich für diesen Verein auf dem Platz stehen und vor so großartigen Fans spielen durfte. Aber nicht nur die Zeit auf dem Platz hat mich geprägt - auch abseits vom Platz sind Freundschaften fürs Leben entstanden, sodass ich die Zeit in Wien immer in bester Erinnerung behalten werde", fällt dem Deutschen der Abgang nicht leicht.

Nach einer neuen Nummer eins muss sich die Austria nicht umsehen, diese ist nämlich schon gefunden: Samuel Sahin-Radlinger, in der abgelaufenen Saison noch an den niederländischen Erstligisten Almere City verliehen, übernimmt den Platz im Tor. "Nach einem sehr herausfordernden Jahr freut es mich umso mehr, endlich hier zu sein. Ich habe in der letzten Saison fast jede Austria-Partie verfolgt und kann es kaum erwarten, die Mannschaft kennenzulernen und gemeinsam für den Verein Vollgas zu geben", blickt der 31-Jährige gespannt der kommenden Saison entgegen.

Auch Sportdirektor Manuel Ortlechner freut sich, dass der Torhüter-Wechsel so reibungslos über die Bühne gelaufen ist: "Wir freuen uns riesig, dass unser gemeinsames Projekt voll aufgegangen ist. Chris hat sich in den zwei Jahren bei uns als Person und Torhüter weiterentwickelt und hat von uns direkt den Sprung in eine Top fünf Liga geschafft - das Beispiel darf gerne Schule machen. Wir waren auf den Abgang vorbereitet und dürfen mit Sahin-Radlinger nach dem Ende seiner Leihe bereits einen neuen Torhüter in unseren Reihen begrüßen."