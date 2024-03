Wiener Austria: Im Kampf gegen den Krampf

Nach dem 2:1-Erfolg bei BW Linz darf die Wiener Austria weiterhin vom Einzug in die Meistergruppe träumen. Am letzten Spieltag des Grunddurchgangs benötigen die Veilchen erneut zwingend einen Sieg. Und Schützenhilfe auf anderen Plätzen.

"Jeder Spieler weiß, dass wir am Sonntag gewinnen müssen, um es schaffen zu können." Lange redete Austria-Trainer Michael Wimmer nach dem umkämpften 2:1-Auswärtssieg bei Blau-Weiß Linz im "Sky"-Interview nicht um den heißen Brei herum. Denn das Motto vor dem letzten Spiel im Grunddurchgang gegen die WSG Tirol (10. März, 17 Uhr, LIVE! bei kicker) ist aus Sicht der Wiener klar: Siegen (und hoffen) oder in die Qualifikationsgruppe fliegen.

Der siebtplatzierten Austria fehlen aktuell zwei Zähler auf den SK Rapid, der sich mit 32 Punkten auf dem Schleudersitz befindet. Mit Austria Klagenfurt und dem TSV Hartberg (je 33) befinden sich neben den beiden Wiener Vereinen zudem zwei weitere Teams im Vierkampf um den Einzug ins obere Play-off. "Natürlich müssen die anderen Mannschaften wieder mitspielen, aber das war uns klar. Wir haben noch die Chance am letzten Spieltag", erklärte Wimmer nach dem Sieg in Linz. "Mit dem Ziel sind wir hierher gefahren und mit dem Ziel fahren wir nach Hause."

Zuvor hatte Wimmer vor allem nach Wiederbeginn eine zerfahrene Vorstellung seiner Mannschaft gesehen. "Es war fußballerisch nicht das, was wir uns vorstellen", begründete der 43-Jährige die Darbietung seiner Elf auch mit dem vorherrschenden Druck. Dieser müsse sich gegen die WSG, die am Sonntag einen überraschenden 1:0-Heimsieg gegen Hartberg feierte, nun in "positiven Druck" umwandeln. "Wir haben uns diese Situation erarbeitet."

Gruber: "Man ist nie froh, wenn man auf der Bank sitzt"

Auch Andreas Gruber, der kurz vor dem Pausenpfiff das entscheidende 2:1 erzielte, richtete den Blick unmittelbar nach Spielende bereits wieder nach vorne: "Jetzt müssen wir zuhause gegen Wattens einfach eine sehr gute Leistung an den Tag bringen und schauen, dass wir das Spiel gewinnen. Dann können wir eh hoffen, dass die anderen für uns spielen." Seinen Treffer wollte der zuletzt nur sporadisch eingesetzte Offensivmann auch als Zeichen verstanden wissen. "Man ist nie froh, wenn man auf der Bank sitzt", so Gruber. "Ich bin froh, dass ich die Chance jetzt wieder genutzt habe. Ich hoffe, dass es so weitergeht."

Aus Wimmer-Sicht wird es in der kommenden Trainingswoche in erster Linie darum gehen, "bei uns zu bleiben". Eventuell könne man den Druck auf die anderen Mannschaften mit einem Sieg erhöhen. "Wir sind in der Jägerrolle."

