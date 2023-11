Wiencek über scharfe Pekeler-Kritik: "War nicht so überraschend"

Nach der Hinspielniederlage gegen Aalborg brannte beim THW Kiel mächtig der Baum. Die scharfe Kritik von Hendrik Pekeler aber fruchtete - und überraschte die Kollegen nicht.

Es bleiben turbulente Tage rund um den THW Kiel. Der deutsche Rekordmeister tritt am Mittwochabend (18.45 Uhr) in der Königsklasse bei Aalborg an - und will dabei Wiedergutmachung betreiben. Die deftige 18:27-Heimniederlage gegen Aalborg am vergangenen Donnerstag hatte schließlich ein kleines Beben im hohen Norden ausgelöst. Hendrik Pekeler setzte anschließend zu einem verbalen Rundumschlag an, bei dem auch seine Mitspieler nicht gut wegkamen.

"Vorne haben wir keine Männer - Kinder haben wir da", kritisierte Pekeler unter anderem: "So einfach ist das zu erklären. Wenn du dich nicht traust, aufs Tor zu gehen, Tore zu machen und eine gewisse Ausstrahlung zu haben, dann wirfst du halt nur sechs Tore in einer Halbzeit." Die Aussagen vom Abwehrspezialisten schlugen öffentlich hohe Wellen.

Innerhalb der Mannschaft war das wohl nicht der Fall, wie Patrick Wiencek nun im Interview mit "handball-world" offenlegte. "Nach so einem Spiel wie der klaren Niederlage gegen Aalborg ist es normal, dass Vieles hinterfragt wird. Wir haben die Wochen davor nach Niederlagen auch zusammengesessen und Dinge besprochen. Trotzdem wurde es nicht besser", stellt der kongeniale Abwehrpartner Pekelers klar: "Ich hoffe, dass sich jetzt jeder bewusst gemacht hat, dass wir genauso weitermachen müssen wie gegen Berlin. Davor sind auch schon einige harte Worte bei uns gefallen, von daher waren Pekes Aussagen jetzt nicht so überraschend."

Wenn wir mit so einer Einstellung reingehen wie gegen Berlin, ist es für jede Mannschaft schwer, gegen uns zu spielen. Patrick Wiencek

Die Reaktion des THW auf die schwache Vorstellung in der Champions League hatte sich wahrlich sehen lassen können. Der Rekordmeister schlug den zuvor noch ungeschlagenen Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin verdient mit 30:26. "Wir haben natürlich ein gutes Spiel gemacht gegen Berlin. Aber davor haben wir auch einige Spiele gehabt, in denen wir gut gespielt haben und danach wieder schlecht", warnt Wiencek: "Von daher hoffe ich mal darauf, dass wir das ab jetzt besser machen als in den vergangenen Wochen."

Wiencek gefällt die "Underdog"-Rolle

Die Rolle als "Underdog in ein Spiel zu gehen" habe den "Zebras" womöglich geholfen. "Man hat von der ersten Minute an gemerkt, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Wenn wir mit so einer Einstellung reingehen wie gegen Berlin, ist es für jede Mannschaft schwer, gegen uns zu spielen", weiß Wiencek: "Aber dafür muss, wie gesagt, eben die Einstellung stimmen."

Die Partie in Aalborg am Mittwoch habe "große Bedeutung". "Wir haben das Hinspiel ziemlich bescheiden gespielt und wollen es auf jeden Fall besser machen. Wir wissen auf der anderen Seite natürlich, dass Aalborg eine hohe Qualität hat und auch sehr heimstark ist", sagt Wiencek: "Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir auch da als Underdog antreten."

Angst vor dem nächsten Wiedersehen mit Niklas Landin, der im Hinspiel insgesamt 19 Paraden beisteuerte, haben sie in Kiel nicht. "Wir wissen natürlich, wer im Tor steht. Im Hinspiel hat er überragend gehalten", so Wiencek, der mit einem Lachen anfügt: "Wir müssen einfach ohne Angst gegen ihn spielen und hoffen, dass die Bälle reingehen."