Wiencek kehrt zurück nach Ahlen

Handball-Drittligist HLZ Ahlener SG arbeitet weiter an der Kaderplanung für die Saison 2024/25. Der Verein hat nun die Rückkehr des Spielmachers David Wiencek verkündet.

Erst im Februar vergangenen Jahres verkündeten die Ahlener Handballer nach vier Jahren den Abgang des Publikumslieblings zum Ligarivalen TV Emsdetten, jetzt erfolgt zur neuen Saison der vorzeitige Rückwechsel.

„Wir freuen uns, dass sich David wieder dem HLZ anschließt. Da er weiterhin in Ahlen lebt, ist der Kontakt nie abgebrochen und jetzt ergab sich die Möglichkeit, die seinerzeit gute Zusammenarbeit wieder fortzusetzen", so Geschäftsführer Andreas Schmelzer.

In Ahlen gehörte der mittlerweile 31-Jährige immer zu den Top-Torschützen. „Ich bin mir sehr sicher, dass David sehr schnell wieder seinen Platz im Team findet und dann auch zur neuen Saison an alte Stärken anknüpft", sagt der Sportliche Leiter Jan Anton.

"Passt weiterhin perfekt nach Ahlen"

„'Wieni' ist schon immer für sein Tempospiel bekannt und genau das ist es, was wir in Ahlen brauchen und weiter verstärken wollen, von daher passt er, wie schon in den ersten vier Jahren, weiterhin perfekt nach Ahlen", so Anton weiter.