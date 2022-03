Wiencek beendet DHB-Karriere - Gislason findet's "extrem schade"

Patrick Wiencek (33) wird nicht mehr für die deutsche Handball-Nationalmannschaft auflaufen. Das teilte der Kreisläufer Bundestrainer Alfred Gislason in einem persönlichen Gespräch mit.

Er wurde 2009 U-21-Weltmeister, holte im Sommer 2016 Olympia-Bronze und landete mit der DHB-Auswahl bei der Heim-WM 2019 auf Rang vier - jetzt macht Patrick Wiencek aber in der deutschen Handball-Nationalmannschaft Schluss. Der Kreisläufer des THW Kiel hat sich entschieden, seine Laufbahn im DHB-Trikot nach 159 Länderspielen mit 316 Toren zu beenden.

"Es waren tolle, spannende Jahre, die natürlich von Olympia-Bronze 2016 gekrönt waren", wird Wiencek zitiert: "Aber auch die besondere Auszeichnung, die Nationalmannschaft als Kapitän in meine Heim-Arena führen zu dürfen, bleibt. Die Entscheidung, meine Nationalmannschaftskarriere zu beenden, ist mir sehr schwergefallen. Es war mir immer eine Ehre, für Deutschland zu spielen!"

Gislason, dem Wiencek die Entscheidung in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt hat, bedauert den Entschluss. "Es ist extrem schade, dass sich Patrick Wiencek entschlossen hat, seine Laufbahn in der Nationalmannschaft zu beenden", so der Isländer: "Aber ich akzeptiere diesen Schritt und wünsche Patrick alles Gute für seine weitere Vereinslaufbahn."

Debüt noch unter Heiner Brand

Wiencek debütierte am 1. Dezember 2009 noch unter Bundestrainer Heiner Brand für die deutsche A-Nationalmannschaft. 2015 führte er das DHB-Team passend zum EM-Qualifikationsspiel in Kiel als Kapitän aufs Feld. Als emotionaler Antreiber in der Abwehr begeisterte der Zwei-Meter-Mann bei der Heim-WM ein Millionenpublikum und gewann folgerichtig auch die Wahl zum "Handballer des Jahres".