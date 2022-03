Wien im Derby-Fieber: Rapid darf auf ausverkauftes Haus hoffen

Die jüngsten Erfolgsserien der Wiener Großklubs Rapid und Austria spiegeln sich auch im Interesse der Fans wider. Beim Derby am Sonntag könnte das Hütteldorfer Allianz-Stadion erstmals seit Jahren wieder ausverkauft sein.

Das erste Hauptstadtduell in der Meistergruppe steht unmittelbar vor der Tür, dazu sind einschränkende Corona-Maßnahmen weitgehend aufgehoben. Einem Wiener Fußballfest beim Derby am Sonntag (17 Uhr) steht nichts im Wege. Im Allianz-Stadion treffen Rapid und die Austria erstmals seit der Reform der Bundesliga im oberen Play-off aufeinander.

Beide Klub schwimmen derzeit ergebnistechnisch auf der Erfolgswelle. Die Austria hat alle ihre fünf Spiele im Jahr 2022 gewonnen, Rapid zuletzt dreimal in Serie voll angeschrieben. Doch ein Trauma begleitet die Grün-Weißen in ihrem Zuhause seit einer gefühlten Ewigkeit: In den bisher acht Derbies seit der Fertigstellung des Allianz-Stadions im Sommer 2016 gelang Rapid kein einziger Sieg gegen den Erzrivalen. Die Bilanz in der gar nicht mehr so neuen Hütteldorfer Heimstätte spricht mit drei violetten Erfolgen und fünf Unentschieden klar für die Austria.

Allianz-Stadion: Bis zu 26.000 Zuschauer möglich

Am kommenden Sonntag werden Marco Grüll und Co. aber immerhin auf eine Kulisse bauen können, die es in einem Derby schon lange nicht mehr gegeben hat. Bis Donnerstagvormittag waren für das 335. große Duell der Erzrivalen 23.000 Karten abgesetzt, der Block West bereits ausverkauft. Rapid macht sich also berechtigte Hoffnungen auf das erste Match vor vollem Haus seit Jahren. 26.000 Zuschauer beträgt das maximale Fassungsvermögen des Allianz-Stadions in der Bundesliga.

Zuletzt - und erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie - wäre Rapid Ende November 2021 gegen West Ham ausverkauft gewesen, doch der bundesweite Lockdown sorgte schließlich für ein Geisterspiel in der Europa League. Rapids bisher letztes Heimspiel vor über 25.000 Zuschauern war das Derby am 8. Dezember 2019 (2:2). Stefan Schwab und Dejan Ljubicic glichen damals die zweimalige Führung der Austria durch Manprit Sarkaria und Benedikt Pichler aus.