Wieland Schmidt: "Er braucht das Tagesgeschäft"

Wieland Schmidt gilt als einer der weltbesten Torhüter der Handball-Geschichte. Mit der DDR und seinem Verein SC Magdeburg feierte er in den 1970er- und 1980er-Jahren große Erfolge. Im Podcast "Erste 7" sprach er mit Martin Schwalb und Jens Westen auch über die aktuelle Bundestrainerdiskussion und auch die damaligen gemeinsamen Duelle in den 80er Jahren.

Wieland Schmidt holte mit der DDR 1980 die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Moskau - das Karriere-Highlight. Der Olympia-Triumph in Moskau galt als überraschend, bezwang die DDR doch ausgerechnet Gastgeber und Topfavorit UdSSR im Finale mit 23:22 nach Verlängerung. In letzter Sekunde wehrte Schmidt damals einen Wurf von Alexander Karschakewitsch ab und machte so die Sensation perfekt.

Wer folgt auf Alfred Gislason?

Nach der geschafften Olympiaqualifikation hat Alfred Gislason nun einen Vertrag bis 2027. Doch schon vor dem Turnier in Hannover wurde der Name Bennet Wiegert als möglicher Nachfolger ins Spiel geworfen.

Wieland Schmidt glaubt allerdings erst einmal nicht, dass diese Position zu Wiegert passt: "Bennet Wiegert macht beim SC Magdeburg wahnsinnig gute Arbeit. Aber ich glaube, er braucht das Tagesgeschäft. Im Moment kann ich mir es überhaupt nicht vorstellen, dass Bennet Alfreds Nachfolger wird."

Auch Martin Schwalb denkt bei Erste 7 ähnlich: "Bennet hat doch einen Traumjob. Das ist doch genau sein Ding. Den kann man ja gar nicht bremsen. Bundestrainer - das ist ein Job, den man am Ende seiner Karriere machen kann. Mit viel Erfahrung. Wenn man ein bisschen über den Dingen steht."

Die gute alte Zeit

Schmidt und Schwalb sprachen nicht nur über das Hier und Jetzt mit der Nationalmannschaft, sondern auch über die 1980er und heiße Duelle zwischen DDR und BRD.

Dabei hatten die beiden nur lobende Worte für einander übrig. "Ich habe nicht gern gegen Schwalbe gespielt. Der war zu abgezockt. Der hat nicht draufgeballert, sondern mit Auge gespielt. Und das ist Scheiße für einen Torhüter", bleibt besonders das Wurfverhalten von Martin Schwalb im Gedächtnis von Wieland Schmidt verankert.

Schwalb fügt hinzu: "Wieland war zu seiner aktiven Zeit einer der besten Torhüter der Welt. Da gab es ganz Wenige, die ihm das Wasser reichen konnten."