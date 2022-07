Wiegmans "Irrtum" - Meads unfassbare Zahlen

Nach dem 8:0-Rekordsieg bei der Heim-EM wollten die englischen Nationalspielerinnen ihre Kabine gar nicht mehr verlassen. Ihre Trainerin versuchte, die Lage einzuordnen.

Alle hatten den ersten großen Härtetest für die englische Nationalelf erwartet, ein "sehr enges Spiel", wie Trainerin Sarina Wiegman sagte. Doch dann wurde es etwas ganz anderes. Mit 8:0 deklassierte der EM-Gastgeber am Montagabend im zweiten Gruppenspiel Norwegen, das im Frauenfußball keineswegs zu den "Kleinen" gehört, sondern in der Weltrangliste auf dem elften Platz gelistet ist, nur drei Positionen hinter England.

"Ich habe gedacht: 'Was passiert hier?'", beschrieb Wiegman ihre Gefühlslage in der Halbzeitpause, in der ihr Team bereits mit 6:0 vorne gelegen und schon damit einen neuen EM-Rekord aufgestellt hatte. Es sei gelungen, die "fantastische Offensivreihe" der Norwegerinnen "vom Tor wegzuhalten und unser Spiel zu spielen. Das war wirklich schön anzuschauen."

Mead unaufhaltsam: "Davon habe ich nicht einmal geträumt"

Noch vor dem Spiel hatte Norwegens Trainer Martin Sjögren den Gastgeberinnen, die mit einem mageren 1:0-Sieg gegen Österreich ins Turnier gestartet waren, demonstrativ die Favoritenrolle zugeschoben und damit Druck aufzubauen versucht. "Das ist einfach nur ein Fußballspiel", hatte Wiegman gekontert - und sollte sich auf angenehme Weise irren.

Stattdessen gelang den gnadenlosen Engländerinnen der höchste Sieg bei einer EM der Frauen (und Männer), den Beth Mead mit einem Dreierpack befeuerte. "Davon habe ich nicht einmal geträumt", sagte die Arsenal-Torjägerin, die in ihren jüngsten 16 Länderspielen jetzt an unfassbaren 29 Toren direkt beteiligt war.

Kein Wunder, dass sie und ihre Kolleginnen nach dem Schlusspfiff die Kabine "nicht mehr verlassen" wollten. "Wir müssen diese Momente genießen", so Mead. "Ab morgen sind wir wieder voll fokussiert, aber wir verdienen es, diese Momente zu genießen."

Dass Wiegman nüchtern betonte, es mache keinen Unterschied, mit 1:0 oder mit 8:0 zu gewinnen, weil abgesehen vom Viertelfinaleinzug noch nichts erreicht sei, wollte zumindest an diesem Abend noch niemand hören. Dazu war er einfach nicht normal genug.