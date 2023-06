Wiegmans 23: Englands Kader für die WM

23 für '23: Englands Nationaltrainerin Sarina Wiegman hat die Spielerinnen in ihr Aufgebot berufen, die nach dem Gewinn der EM auch bei der Weltmeisterschaft triumphieren sollen.

Zahlreiche prominente Namen sind auf Wiegmans Liste zu finden. So zählten Millie Bright, Lucy Bronze, Rachel Daly, Mary Earps, Alex Greenwood, Georgia Stanway von den Bayern und Keira Walsh schon 2019 zum Aufgebot, das den Halbfinaleinzug bei der WM in Frankreich schaffte. Bronze, mit Walsh kürzlich durch einen Finalsieg über den VfL Wolfsburg Champions-League-Siegerin geworden, und Greenwood sind zum dritten Mal hintereinander dabei, sie holten 2015 in Kanada mit den "Lionesses" Bronze.

"Ich glaube sehr an diesen Kader, wir sind in der glücklichen Lage, solch eine fantastische Gruppe an Spielerinnen nach Australien und Neuseeland schicken zu können", sagte Wiegman, die seit 2021 im Amt ist und im vergangenen Jahr mit England im eigenen Land durch den Finalsieg über die DFB-Auswahl den EM-Titel feiern konnte. 16 Europameisterinnen sind auch in diesem Sommer wieder mit dabei.

Leistungsträgerinnen fehlen verletzt

Die 53-jährige Niederländerin verweist auf "schwere Aufgaben", die ihrem Team "vom ersten Spiel am 22. Juli" an bei der WM gestellt werden. England trifft in Gruppe D auf Außenseiter Haiti, China und Dänemark.

Verzichten muss Wiegman auf die allesamt verletzten Leah Williamson (Kapitänin), Fran Kirby und Beth Mead. Maya Le Tissier, Jess Park und Emily Ramsey stehen auf Abruf bereit.

Englands Kader im Überblick

Tor: Mary Earps (Manchester United), Hannah Hampton (Aston Villa), Ellie Roebuck (Manchester City)

Abwehr: Millie Bright (Chelsea), Lucy Bronze (Barcelona), Jess Carter (Chelsea), Niamh Charles (Chelsea), Alex Greenwood (Manchester City), Esme Morgan (Manchester City), Lotte Wubben-Moy (Arsenal)

Mittelfeld: Laura Coombs (Manchester City), Jordan Nobbs (Aston Villa), Georgia Stanway (Bayern München), Ella Toone (Manchester United), Keira Walsh (Barcelona), Katie Zelem (Manchester United)

Angriff: Rachel Daly (Aston Villa), Bethany England (Tottenham Hotspur), Lauren Hemp (Manchester City), Lauren James (Chelsea), Chloe Kelly (Manchester City), Katie Robinson (Brighton & Hove Albion), Alessia Russo (Manchester United)