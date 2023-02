Wiegman wird Welttrainerin, Scaloni Welttrainer

Am Montagabend stand die FIFA-Gala auf dem Programm, in der unter anderem auch die Welttrainerin sowie der Welttrainer ausgezeichnet wurden. Die Wahl fiel auf Sarina Wiegman und Lionel Scaloni.

Sarina Wiegman wurde von der FIFA als beste Frauen-Trainerin ausgezeichnet und setzte sich somit gegen Sonia Bompastor (Olympique Lyon) und Pia Sundhage (Brasilien) durch. Nach fünf Jahren als Nationaltrainerin der Niederlande übernahm die 53-Jährige das Amt der englischen Nationaltrainerin und folgte somit auf Phil Neville.

Wiegman fand sich mit den Engländerinnen sofort sehr gut zurecht. Unter anderem gab es unter ihrer Leitung im Rahmen der WM-Qualifikation ein 20:0 gegen Lettland - der höchste Sieg in der Geschichte der englischen Frauen-Nationalmannschaft. Das Highlight erlebten die Lionesses unter Wiegman zweifelsohne im vergangenen Juli, als sie die Heim-EM gewannen und sich im Finale mit 2:1 nach Verlängerung gegen die deutsche Auswahl durchsetzten.

Wiegman, die bis 2025 in England unterschrieben hat, gewinnt diese Auszeichnung somit zum dritten Mal und tritt die Nachfolge von Emma Hayes an. "Seit ich laufen kann, liebe ich Fußball. Über die Jahre hinweg habe ich gesehen, wie sich der Frauen-Fußball entwickelt hat. Es ist großartig, jetzt hier zu stehen und den Frauen-Fußball zu feiern. Für die Entwicklung des Spiels haben so viele Leute auf der ganzen Welt hart gearbeitet", freute sich die Gewinnerin und fügte an: "Wir wollen noch schneller und größer werden und uns weiter entwickeln."

Scaloni durchbricht deutsche "Dominanz"

Bei den Männern ist die Wahl auf den argentinischen Nationaltrainer Lionel Scaloni, der seinen Vertrag am Montag bis 2026 verlängerte, gefallen. Er setzte sich damit durchaus etwas überraschend gegen Real Madrids Coach Carlo Ancelotti, der mit den Königlichen Meister und Champions-League-Sieger wurde, sowie Pep Guardiola (Manchester City) durch.

Die Wahl auf Scaloni ist aber ebenso nachvollziehbar, denn vor ein paar Monaten holte er mit Argentinien in Katar den WM-Titel und bescherte dem Land somit zum dritten Mal nach 1978 und 1986 die größte Trophäe im Fußball. Im Elfmeterschießen setzten sich Lionel Messi, der von der FIFA zum Weltfußballer ausgezeichnet wurde, & Co. im Elfmeterschießen mit 4:2 gegen Frankreich durch.

Scaloni durchbricht damit die deutsche "Dominanz", denn mit Thomas Tuchel (2021) sowie zweimal Jürgen Klopp (2020, 2019) ging diese Auszeichnung in den vergangenen drei Jahren an deutsche Trainer.

Alle Auszeichnungen im Überblick