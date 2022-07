Wiegman vor dem Spanien-Spiel: "Wir sind nicht der einzige Favorit"

Die Frauen-EM geht in die entscheidende Phase, am Abend startet das Viertelfinale - mit einem echten Kracher. Gastgeber England erwartet Spanien. Das Duell zweier Topfavoriten auf den Titel.

Englands Trainerin Sarina Wiegman weiß, wie es funktioniert, schließlich holte sie 2017 mit den Niederlanden die Europameisterschaft. Damals war sie mit ihrem Team aber alles andere als der Favorit, das sieht mit England nun anders aus. Die Three Lionesses sind bei der Heim-EM einer der Topfavoriten, in den Gruppenspielen haben Lucy Bronze, Beth Mead, Ellen White und Co. das nicht nur beim famosen 8:0 gegen Norwegen gezeigt. Drei Spiele, drei Siege, 14:0 Tore.

Die Gastgeberinnen haben mächtig beeindruckt. "Aber wir wissen auch, dass wir noch nichts gewonnen haben", unterstreicht Wiegman, die beim letzten Gruppenspiel gegen Nordirland (5:0) an Corona erkrankt fehlte und von Co-Trainer Arjan Veurink vertreten wurde, im "Guardian". Ob sie gegen Spanien die Mannschaft wieder von der Seitenlinie dirigieren kann, wird sich zeigen.

Unabhängig davon erwartet sie mit Spanien "eine sehr gute Mannschaft", die vor allem "viel Ballbesitz" haben will. Für Wiegman geht es "darum, unsere Stärken zu nutzen und ihre Schwächen auszunutzen. Spanien hat einen offensiven Spielstil, also wissen wir, dass es Räume geben wird". In die gilt es gegen die Spanierinnen, die in der Gruppenphase nur gegen Deutschland (0:2) nicht gewinnen konnten, zu stoßen.

Zug zum Tor wie England zeigte auch Spanien, doch vor dem Gehäuse machte sich dann doch das Fehlen von Weltfußballerin Alexia Putellas (Kreuzbandriss) und Jenni Hermoso bemerkbar. Auch gegen England? "Wir sind nicht der einzige Favorit", sagte Wiegman, "das Niveau der Spiele bei der EM ist hoch." Das von Spanien allemal. Und die Ibererinnen wollen sich nicht wieder wie 2017 im Viertelfinale aus dem Turnier verabschieden. Da erfolgte überraschend gegen Österreich das Aus (3:5 i.E.).