Wiegman ist Europas Trainerin des Jahres

Sie hat England zum EM-Titel geführt und sich nun auch bei der Wahl zur Frauen-Trainerin des Jahres 2021/22 durchgesetzt: Sarina Wiegman, 52, Niederländerin.

Was Sarina Wiegman mit ihrem Heimatland Niederlande bei der EM 2017 schon einmal gelungen war, wiederholte sie in diesem Sommer mit England: Sie führte den Gastgeber bei der Heim-EM zum Titel. Auf dem Weg dorthin stellte England mit 22 Toren einen Turnierrekord auf und kassierte dabei nur zwei Gegentore - alles vor einer Wahnsinns-Kulisse.

Innerhalb eines Jahres coachte sich die äußerst disziplinierte und mitunter mürrisch wirkende Trainerin in die Herzen der Engländerinnen und Engländer. Die Lionesses spielten eine unglaubliche Saison, in der sie ungeschlagen blieben und mehr als 100 Tore erzielten. Folgerichtig stehen sie auch kurz davor, sich für die WM 2023 zu qualifizieren.

Bei der Wahl zu Europas Frauen-Trainer des Jahres, die die UEFA in Zusammenarbeit der ESM (European Sports Media) unter Federführung des kicker veranstaltet, erhielt Wiegman 200 Stimmen - und setzte sich wie im EM-Finale auch hier gegen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (71 Stimmen) durch. Sonia Bompastor, die mit Olympique Lyon Meisterschaft und Champions League gewonnen hatte, landete mit 94 Stimmen auf Platz zwei.

Stroot wird Fünfter

Das Ergebnis wurde am Donnerstag im Rahmen der Champions-League-Auslosung in Istanbul bekanntgegeben. Stimmberechtigt waren 20 europäische Journalisten, darunter für Deutschland auch einer des kicker, sowie die Trainer und Trainerinnen der 16 Champions-League-Gruppenphase und der 16 EM-Teams. Mit Tommy Stroot (VfL Wolfsburg, 22 Stimmen) schaffte es übrigens ein weiterer deutscher Trainer in die Top Fünf.