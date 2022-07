Wiegman, das Momentum und eine Botschaft vom Prinzen

England steht im Finale der Frauen-EM - das macht nicht nur Sarina Wiegman stolz. Die Trainerin der Lionesses sieht den Erfolg gegen Schweden als klares Zeichen.

"Unglaublich stolz" sei sie auf ihre Spielerinnen, sagte Sarina Wiegman nach dem deutlichen 4:0 im Halbfinale gegen Schweden dem "Guardian", wohl wissend, dass ihr Team "nicht gut angefangen" hatte gegen die Skandinavierinnen. Kein Wunder, dass der schwedische Coach Peter Gerhardsson den vergebenen Möglichkeiten vor allem zu Beginn des Spiels nachtrauerte: "Wir hatten genug Chancen, auch die gefährlicheren Torchancen." Gerhardsson ist sich sicher, das ein Treffer der Schweden "dem Spiel eine andere Richtung gegeben" hätte.

Doch so traf Torjägerin Beth Mead nach einer guten halben Stunde, löste mit ihrem bereits sechsten Turniertreffer bei den Engländerinnen die Verkrampfung und stellte die Weichen. "Das Tor hat das Momentum verändert", weiß Wiegman, danach habe ihre Mannschaft "es immer besser gemacht" und auch entsprechend "Lösungen gefunden".

Lucy Bronze (48.), Alessia Russo mit einem sehenswerten Hackentor (68.) und Fran Kirby (76.) machten den ersten Finaleinzug seit 2009 für die noch titellosen Engländerinnen perfekt. "Es war so ein Auftritt, dass morgen alle über uns reden werden", meinte Wiegman. "Dieses Ergebnis geht durch ganz Europa und die Welt."

Begeistert hat ihr Team auf jeden Fall Prinz William. "Glückwunsch an die Lionesses zum Einzug ins Euro-2022-Finale am Sonntag", schrieb der britische Thronfolger nach der Partie auf Twitter. "Das ganze Land ist so stolz auf alles, was ihr erreicht. Wir glauben an euch und werden euch bis zum Ende unterstützen."