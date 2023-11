Wiegert lässt sich "überraschen" - Kampfansage von Füchse-Boss Hanning

Das deutsche Finale bei der Klub-Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien war an Spannung kaum zu überbieten. Den längeren Atem bewies der SC Magdeburg - doch die Füchse gaben sich nach der Niederlage in der Verlängerung in Person von Bob Hanning schon wieder kämpferisch.

Rund 20 Minuten vor dem Ende hätten wohl nicht mehr so viele auf den SC Magdeburg gesetzt. Doch der Titelverteidiger ließ sich im Endspiel auch von vier Toren Vorsprung der Füchse Berlin nicht aus der Ruhe bringen. Der SCM spielte seinen Stiefel runter und zwang den Hauptstadtklub sogar in die Verlängerung. In dieser bewies die Mannschaft von Cheftrainer Bennet Wiegert den längeren Atem.

"Es war ein verdammt hartes Spiel gegen einen starken Gegner, aber wir sind immer wieder zurückgekommen und haben verdient gewonnen", befand Magdeburgs Spielmacher Janus Dadi Smarason: "Es ist mein erster Titel mit dem SCM und ich hoffe, es kommen noch weitere dazu."

Nach dem 34:32-Triumph, bei dem der amtierende deutsche Vizemeister echte Comeback-Qualitäten gezeigt hatte, war Wiegert "super stolz und super happy". Auch wenn sein Team vom eigentlichen Leistungsmaximum ein gutes Stück entfernt war. "Wir machen im Finale sicherlich nicht unser bestes Spiel hier", wusste auch der ehemalige Linksaußen anzuerkennen: "Unser bestes Spiel war ganz sicher im Halbfinale gegen Kielce. Aber mit welcher Mentalität und welchem Willen wir dann doch diesen Titel wollen - da kann man als Trainer nur stolz sein."

Nach 2021 und 2022 holte Magdeburg bereits zum dritten Mal in Serie die Klub-WM - alle drei Reisen nach Saudi-Arabien hatten sich also wahrlich gelohnt. Auch finanziell: Sieger Magdeburg strich 400.000 US-Dollar ein, die Füchse durften sich mit 250.000 US-Dollar trösten. Erst einer Mannschaft war in der Geschichte des Wettbewerbs der Hattrick gelungen - von 2017 bis 2019 dem FC Barcelona.

"Konstanz ist das Stichwort und Konstanz ist vielleicht das wichtigste Thema für einen Trainer", erklärte Wiegert, der von einer langen Partynacht nichts wissen wollte: "Gefeiert wird hier gar nicht groß, wir starten jetzt gleich die Heimreise." Er selbst wolle sich maximal "eine Cola Zero oder Cola Light gönnen".

Die Planung ist völlig abgegeben. Bennet Wiegert

Und was passiert nach der Rückkehr in die Heimat? "Die Planung ist völlig abgegeben", gestand der 41-Jährige ein: "Wir lassen uns jetzt überraschen, was in Magdeburg passiert und haben ja auch nicht allzu lange Zeit für große Feierlichkeiten." Am kommenden Donnerstag geht es in der Champions League gegen GOG, am Sonntag dann im Ostduell gegen Aufsteiger Eisenach.

Wie groß der Empfang letztlich wirklich ausfällt, bleibt abzuwarten. Der SCM jedenfalls lud auf seiner Website dazu ein, die Klub-Weltmeister an der GETEC Arena in Empfang zu nehmen - gegen 16 Uhr soll die Mannschaft eintreffen.

Siewert: "So eine Finalniederlage tut höllisch weh"

Keine großen Feierlichkeiten sind derweil auch in Berlin zu erwarten. "So eine Finalniederlage tut höllisch weh, weil wir einen extremen Fight geliefert haben", haderte Füchse-Coach Jaron Siewert: "Die Jungs haben alles reingehauen, was sie nach der letzten Woche aber auch den vergangenen Wochen noch im Tank hatten. Am Ende haben es Kleinigkeiten entschieden."

Auch wenn die Art und Weise für Siewert "mega bitter" ist, verspüre er Stolz auf den zweiten Platz. Auch Füchse-Boss und kicker-Kolumnist Bob Hanning teilte die Enttäuschung, war aber schon für eine Kampfansage bereit: "Wie das Leben so ist, man muss viele Finals spielen, um einige zu gewinnen. Und das nächste gewinnen wieder wir."

In der European League wartet auf den Titelverteidiger bereits am Dienstag (20.45 Uhr) das Heimspiel gegen Dinamo Bukarest, ehe dann am Sonntag (14.05 Uhr) das mit Spannung erwartete Auswärtsspiel beim THW Kiel ansteht.