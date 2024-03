Wiegert bei Obling-Show bedient - Füchse bleiben Angstgegner der Löwen

Die Handball-Bundesliga kommt mit Vollgas aus der Länderspielpause: Im Spätspiel am Donnerstagabend weisen die Füchse Berlin die Rhein-Neckar Löwen in die Schranken, zuvor tat sich der SC Magdeburg zum Unmut seines Trainers arg schwer. Für Balingen war in Hannover derweil nichts zu holen.

Die einen angespannt, die anderen hochsouverän: SCM-Coach Bennet Wiegert (li.) und Füchse-Rechtsaußen Hans Lindberg fuhren Siege ein. imago images