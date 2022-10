Wiegel muss zweimal zuschauen

Andreas Wiegel kennt seit Dienstag sein Strafmaß. Der Essener Rotsünder aus dem Dresden-Spiel muss in den kommenden beiden Partien zuschauen.

Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes. Wiegel war wegen - so der Wortlaut beim DFB - "einer versuchten Tätlichkeit gegen den Gegner nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung" beim 1:1 gegen Dresden vom Platz geflogen. Dynamo-Profi Jonathan Meier hatte Wiegel am Trikot gezogen (dafür gab es Gelb), der Essener anschließend nachgetreten.

Für die Rote Karte, die Schiedsrichter Tom Bauer (Mainz) in der 52. Minute des Drittliga-Duells daraufhin zeigte, wird Wiegel für zwei Meisterschaftsspiele aus dem Verkehr gezogen. Zudem ist der frühere Spieler des BFC Dynamo bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele von RWE gesperrt.

In Mannheim fehlt auch Götze - Pokalschlager naht

Spieler sowie Verein haben dem Urteil zugestimmt, das somit rechtskräftig ist. Fehlen wird der Rechtsverteidiger bis Ende Oktober bei den Punktspielen von RWE bei Waldhof Mannheim (da fehlt auch Felix Götze wegen seiner fünften Gelben Karte) und gegen den FSV Zwickau. Im Achtelfinale des Landespokals Niederrhein am 25. Oktober ist er spielberechtigt, wenn es zum traditionsreichen Essener Stadtduell zwischen Schwarz-Weiß und Rot-Weiss kommt.