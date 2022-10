Wiedersehen zweier Ex-Dortmunder: Tigges' Doppelpack mit Vorgeschichte

Am Sonntag erzielte Steffen Tigges (24) erstmals einen Doppelpack für den 1. FC Köln. Sein erster Doppelpack in Köln war es aber nicht.

Ziemlich genau 21 Monate ist es her, da spielten Schauplätze und Personen schon einmal eine gewichtige Rolle. In Köln empfing am 22. Januar 2021 die Regionalliga-Vertretung des 1. FC Köln die jungen Kollegen der Dortmunder Borussia. Deren Trainer: Enrico Maaßen. Sein Mittelstürmer: Steffen Tigges. Ort der Handlung: Köln, allerdings nicht Müngersdorf, sondern das Franz-Kremer-Stadion. Das Ergebnis: 3:0 siegten die Schwarz-Gelben, zweifacher Torschütze: Steffen Tigges.

Der kassierte nach der Partie ein fettes Sonderlob von seinem Trainer: "Man sieht seine Präsenz und seine Torgefahr. Und wie er in der 88. Minute beim Stand von 3:0 mit einem Vollsprint nach hinten geht, zeigt seinen außergewöhnlichen Charakter. Der hat ihn dahin gebracht, wo er jetzt ist. Er ist ein Vorbild für alle, ein richtiger Kapitän. Schön, dass er heute bei uns war."

Nach den letzten Spielen war das richtig wichtig. Steffen Tigges zum Sieg gegen Augsburg

Am Sonntag trafen sie sich wieder. Hier Maaßen, mittlerweile Cheftrainer in Augsburg. Dort Tigges, seit ein paar Monaten für den FC unterwegs. Maaßen durfte eine Zeitlang hoffen, Tigges am Ende jubeln. Zwei Treffer erzielt, den Sieg hauptverantwortlich mit eingefahren, den Ex-Trainer düpiert. Was allerdings nicht sein Thema war. Tigges hatte durchaus mitgekriegt, dass die Stimmung um den FC zu kippen drohte: "Der Heimsieg fühlt sich gut an. Ich glaube, nach den letzten Spielen war das richtig wichtig."

Dabei hatten die Kölner kein Problem mit der Gesamtleistung in den Spielen der vergangenen Woche. Aber die Ergebnisse stimmten eben nicht: 0:1 und 0:2 gegen Partizan Belgrad, dazwischen das 2:5 in Mönchengladbach, garniert mit einer Sperre für Florian Kainz und einer schweren Verletzung von Dejan Ljubicic. Die beiden Österreicher waren bisher die Schwungräder der Offensive, um die man sich allenthalben Sorgen machte. Bis zum Sonntag. Drei Tore, einen Rückstand aufgeholt, den Ausgleich weggesteckt.

Tigges: "Von der Leistung her mussten wir uns in diesen Spielen nicht verstecken. Aber die Ergebnisse passten nicht." Das konnte gegen Augsburg korrigiert werden: "Es freut mich riesig für die Mannschaft, dass der Negativlauf durchbrochen werden konnte", resümierte der Stürmer, der davon überzeugt ist, dass sich offensiv noch eine Menge tun kann: "Es war in den letzten Spielen so, dass wir viel Aufwand betrieben haben, aber vorne nicht so gefährlich waren. Ich bin froh, dass wir uns nun für den Aufwand belohnt haben, nach den zwei Rückschlägen mit zwei Gegentoren aus dem Nichts. Das zeigt, wie die Mannschaft zusammensteht, dass sie nichts so schnell umwerfen kann und wir nach vorne Qualitäten haben."

Diese Qualität verkörpert vor allen Dingen er. Auch in der ersten Hälfte, als er noch keinen Abschluss verbuchte, brachte Tigges Körperlichkeit und Laufstärke ein, versuchte immer wieder, sich dem Gedränge im FCA-Strafraum zu entziehen. Die Belohnung folgte auf dem Fuß mit dem Doppelpack. Seinem zweiten in Köln, diesmal für den FC.