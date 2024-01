Wiedersehen, Rekorde, Minusgrade: Die Storys zum Play-off-Auftakt der NFL

Am heutigen Samstagabend starten die Play-offs der NFL mit dem Wildcard-Weekend - und das liefert so einige Geschichten. Wir versorgen euch mit Wissenswertem zum Auftakt ...

Houston Texans - Cleveland Browns (Samstag, 22.30 Uhr MEZ)

Die Story des Spiels: Auch wenn er nicht spielt, ist es Deshaun Watson. Im März 2022 gaben die Browns für den umstrittenen Texans-Quarterback Haus und Hof aus und statteten Watson mit einem Rekordvertrag über garantierte 230 Millionen-US-Dollar aus.

Für die Browns zahlte sich der Trade bislang nicht aus. Am Samstag wird der 38-Jährige Joe Flacco under center stehen, der in den vergangenen vier Spielen stets für mindestens 300 Yards warf. Flacco bestreitet erstmals seit neun Jahren wieder ein Play-off-Spiel. Die mit 4328 Tagen die zweitlängste Pause eines Quarterbacks zwischen zwei Play-off-Starts. Nur Doug Flutie wartete zwischen 1987 und 1999 mit 4382 Tagen länger.

Podcast #80: NFL Preview Wild-Card Weekend - Plus: Pete Carroll Eine Ära geht zu Ende! Die Seattle Seahawks suchen einen neuen Head Coach. Warum Pete Carroll nach 14 Jahren das Zepter übergibt, verraten euch Kucze, Detti, Fynn und Thomas in der aktuellen Ausgabe von „Icing the kicker“. Die Jungs besprechen auch weitere Trainerentlassungen, die am berüchtigten „Black Monday“ über die Bühne gingen. Im Mittelpunkt der Folge steht natürlich der Ausblick auf die Wild-Card Round der NFL am kommenden Wochenende. Wie schlägt sich das Überraschungs-Team aus Houston gegen die Browns um Altmeister Joe Flacco? Frieren die Dolphins im eiskalten Kansas City ein? Schaffen die Steelers die Sensation in Buffalo? Wie läuft die Rückkehr von Matthew Stafford nach Detroit? Kommen die Eagles in Florida bei den Buccaneers wieder zurück in die Spur? Schlagen die Packers die heimstarken Cowboys? Hört rein! Die nächste Ausgabe gibt es am 18. Januar! Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire alle Folgen

Die Texans haben indes einen ungeahnten Turnaround hingelegt: Nach dem letzten Platz im Vorjahr gewannen sie die AFC South diesmal. Zum ersten Mal in der Super-Bowl-Ära (seit 1966) wurde ein Team mit Rookie-Head-Coach (DeMeco Ryans) und Rookie-Quarterback C.J. Stroud (4108 Passing Yards!) Division-Champion. Ryans ist wie Browns-Kollege Kevin Stefanski berechtigter Anwärter auf die Auszeichnung zum Couch des Jahres.

Sollten die Texans gewinnen, wäre Stroud erst der vierte (!) in der ersten Draft-Runde gewählte Quarterback, der in seiner Rookie-Saison ein Play-off-Spiel gewinnt. Flacco gelang das mit den Baltimore Ravens 2008 auch. Zwischen Stroud (22) und Flacco liegen 6104 Tage Altersunterschied. Einen größeren gab es in der Postseason nur viermal - jeweils mit Beteiligung von, Überraschung, Tom Brady.

Kansas City Chiefs - Miami Dolphins (Sonntag, 2 Uhr MEZ)

Die Story des Spiels: Star-Receiver Tyreek Hill kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück - erstmals. Beide Teams trafen in dieser Saison zwar schon aufeinander, allerdings in Frankfurt (21:14 für Kansas City). Die Chiefs tradeten Hill 2022 nach Miami. Diese Saison führte er die NFL in Receiving Yards an (1799, Franchise-Rekord).

Tua Tagovailoa feiert sein Play-off-Debüt. Seine 4624 Passing Yards bedeuteten in der NFL 2023 Bestwert. Das hat seit dem legendären Dan Marino (1992) kein Dolphins-Quarterback geschafft.

In Arrowhead trifft die beste Offense der NFL (Miami, 401,3 Yards pro Spiel) auf die Defense, die im Schnitt die zweitwenigsten Punkte zuließ (289,8 Yards pro Spiel).

Es wird bitter, bitterkalt. Bis zu minus 21 Grad sind vorhergesagt, ein eisiger Wind könnte die gefühlten Temperaturen weit in den zweitstelligen Minusbereich jagen. Das spricht wohl nicht für die in der Defensive arg gebeutelten Dolphins aus dem sonnigen Florida. Es könnte eines der kältesten Spiele der NFL-Geschichte werden. Den Rekord hält das Championship Game zwischen Green Bay und Dallas im Lambeau Field vom 31. Dezember 1967 (-25°C), das als "Ice Bowl" in die Historie einging.

Buffalo Bills - Pittsburgh Steelers (Sonntag, 19 Uhr MEZ)

Seit dem Wechsel auf dem Posten des Offensive Coordinators haben die Bills fünf Siege in Folge eingefahren. Kein Team sagte in dieser Zeit mehr Laufspielzüge an als der neue Bills-OC Joe Brady. Auch bei den Steelers lief es nach der Entlassung von OC Matt Canada besser.

Mason Rudolph ging bei den Steelers als QB3 in die Saison. Mit drei Siegen in Folge führte er Pittsburgh im Endspurt noch in die Play-offs.

Die Steelers müssen auf Pass-Rusher T.J. Watt verzichten - ein schlechtes Omen. Seitdem Watt von Pittsburgh gedrafted wurde, verpasste er elf Spiele, davon gewannen die Steelers nur eins.

Die Bills erreichten die letzten drei Jahre immer mindestens die Divisional-Round. Die Steelers das letzte Mal 2017/18, als schließlich mit einem spektakulären 42:45 die Saison gegen die Jacksonville Jaguars endete.

Ein Schnee-Spiel in Buffalo? Die Wettervorhersage deutet derzeit stark darauf hin.

Dallas Cowboys - Green Bay Packers (Sonntag, 22.30 Uhr MEZ)

Die Story des Spiels: Mike McCarthy, Head Coach der Dallas Cowboys, trifft auf das Team, das er in der Saison 2010 zum Sieg in Super Bowl XLV in Dallas (!) führte. Noch kein Head Coach gewann ein Play-off-Spiel gegen ein Team, mit dem er zuvor den Super Bowl geholt hatte.

Cowboys-Quarterback Dak Prescott führte die NFL in dieser Saison mit 36 Touchdown-Pässen an. Auf Platz 2 landete Packers-Gegenüber Jordan Love mit 32.

Können Jordan Love und die jungen, wilden Packers die favorisierten Dallas Cowboys ärgern? IMAGO/Newscom World

Prescott könnte (wie im Übrigen auch Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes) sein fünftes Play-off-Spiel mit Touchdown-Pass und Rushing Touchdown schaffen. Das gelang zuvor nur Hall of Famer Steve Young (7) und Tom Brady (5).

Prescott Lieblingsziel in dieser Saison war Receiver CeeDee Lamb, der mit 135 Receptions und 1749 Receiving Yards neue Franchise-Bestmarken in Dallas setzte.

Die Cowboys haben diese Saison alle acht Heimspiele gewonnen, sind im AT&T Stadium saisonübergreifend seit 16 Spielen ungeschlagen. Die Packers zogen nach 2-5-Start auch deshalb noch in die Play-offs ein, weil sie drei ihrer letzten vier Auswärtsspiele gewannen. Mit einem Altersdurchschnitt von 25 Jahren und 214 Tagen ist das Packers-Aufgebot seit 1974 das jüngste, das es in die Play-offs schaffte.

Detroit Lions - Los Angeles Rams (Montag, 2 Uhr MEZ)

Die Story des Spiels und vielleicht des ganzen Wochenendes: Rams-Quarterback Matthew Stafford kehrt an den Ort zurück, an dem er die ersten zwölf Jahre seiner NFL-Karriere verbrachte. Die Lions wählten ihn 2009 mit dem ersten Pick im NFL-Draft. 2021 erwarben ihn die Rams - im Tausch für Quarterback Jarred Goff, den sie sich selbst 2016 mit dem First Overall Pick gesichert und mit dem sie 2018 den Super Bowl erreicht hatten. Der Trade zahlte sich für beide aus: Die Rams holten mit Stafford den Super Bowl, Goff hat bei den Lions bewiesen, dass er mehr ist als ein Lückenfüller.

Fun Fact: Noch kein Starting Quarterback hat in der NFL-Historie ein Play-off-Spiel gegen ein Team gewonnen, für das er zuvor schon in einem Play-off-Spiel startete.

Receiver-Watch: Amon-Ra St. Brown, erstmals ins First-Team All-Pro gewählt, verbuchte für die Lions in seinen ersten drei NFL-Saisons 315 Receptions. Nur Justin Jefferson (324) und Michael Thomas (321) schafften mehr. Für neue Rookie-Rekorde sorgte in dieser Saison Puka Nakua (177. Pick im Draft 2023) mit 105 Receptions und 1486 Receiving Yards.

Ende einer Durststrecke: Die Lions sind erstmals seit 1993 der Ausrichter eines Play-off-Spiels. Der letzte Heimsieg in der Postseason ist sogar noch zwei Jahre länger her.

Tampa Bay Buccaneers - Philadelphia Eagles (Dienstag, 2.15 Uhr MEZ)

Die Eagles taumelten in die Play-offs, verloren fünf ihrer letzten sechs Spiele. Umgekehrte Vorzeichen bei den Bucs, die fünf ihrer letzten sechs Spiele der Regular Season gewinnen konnten. Dennoch sehen die Buchmacher das Team von Nick Sirianni leicht favorisiert.

Nicht bei 100 Prozent: Beide Quarterbacks gehen angeschlagen in die Postseason. Während Baker Mayfield auf Seiten der Bucs mit seinen Rippen und dem Knöchel kämpft, erlitt Jalen Hurts in Woche 18 eine Fingerverletzung an seiner Wurfhand, die ihn im Training stark limitierte.

Vor zwei Jahren zogen die Eagles in Tampa schon einmal in der Wildcard-Runde den Kürzeren (15:31). Seinerzeit hieß der Bucs-Quarterback allerdings noch Tom Brady.

Jener Tom Brady stand auch beim Play-off-Aus der Bucs im letzten Jahr ein letztes Mal auf einem NFL-Spielfeld: Tampa Bay unterlag in der Wildcard-Round klar mit 14:31 gegen die Dallas Cowboys. Ein desaströses Ende einer ruhmreichen NFL-Karriere.

Fun Fact: Die Buccaneers stehen mit einer Bilanz von 9:8 in den Play-offs, mit der gleichen Bilanz landeten die Cincinnati Bengals in der AFC North auf dem letzten Platz und sind damit bereits im Sommerurlaub. Wohl dem, der eine verhältnismäßig schwache Division erwischt hat ...