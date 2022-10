Wiedersehen mit Xabi Alonso fällt aus: Pepe fehlt Porto in Leverkusen

Bei seinem Champions-League-Debüt wird Leverkusens neuer Coach Xabi Alonso (40) nicht auf einen langjährigen Weggefährten treffen: Portos Innenverteidiger Pepe (39) fällt für die Partie aus.

Er hätte der Spieler auf dem Platz sein können, den der gegnerische Trainer besser als seine eigenen Akteure kennt. Doch Pepe wird dem FC Porto beim Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen verletzungsbedingt fehlen. Das verkündete sein Trainer Sergio Conceicao auf einer Pressekonferenz am Freitag.

Pepe hat sich demnach im Training eine Knieverletzung zugezogen und werde mindestens für die nächsten beiden Spiele bei Portimonense am Samstag und eben in Leverkusen am Mittwoch (21 Uhr, LIVE bei kicker) nicht zur Verfügung stehen. Beim Hinspiel am vergangenen Dienstag (2:0) hatte der Routinier das Team noch als Kapitän aufs Feld geführt und 90 Minuten durchgespielt (kicker-Note 2,5).

Damit wird er auch das Champions-League-Debüt seines langjährigen Weggefährten Xabi Alonso verpassen. Zusammen mit dem neuen Cheftrainer von Bayer 04 spielte Pepe von 2009 bis 2014 bei Real Madrid. Insgesamt standen beide in 156 Pflichtspielen gemeinsam auf dem Feld und gewannen 2014 die Champions League.