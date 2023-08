Wiedersehen mit Weghorst: "Ein Hunger, wie ich ihn selten gesehen habe"

Wenn der VfL Wolfsburg am Samstag bei der TSG Hoffenheim antritt, kommt es zum Wiedersehen mit Wout Weghorst. VfL-Boss Marcel Schäfer freut sich darauf - eigentlich …

Zu den Klängen des Italien-Hits "Sara perche ti amo" kreisen die Servietten in einem Restaurant im Düsseldorfer Medienhafen, es herrscht sichtbar gute Stimmung beim VfL Wolfsburg. Am Samstag nach dem 2:1-Sieg in Köln hatte wieder einmal "Klima-Aktivist" und Ersatzkeeper Pavao Pervan einen Teamabend organisiert. In Abstimmung mit Trainer Niko Kovac, der derartige Veranstaltungen begrüßt. "Es ist wichtig, dass sich die Spieler untereinander verstehen, die Neuen müssen integriert werden. Was ich gehört habe, war durchweg positiv." Nach drei Pflichtspielsiegen zum Start und dem Teamevent geht der VfL nun mit breiter Brust und guter Stimmung in das Spiel bei der TSG Hoffenheim - wo es zum Wiedersehen mit einem alten Bekannten kommt.

Wout Weghorst spielte dreieinhalb Jahre lang für den VfL, schoss sich mit 59 Ligatreffern zum zweitbesten Schützen der Wolfsburger Vereinsgeschichte hinter Meisterstürmer Edin Dzeko (66 Tore) sowie auf eine Stufe mit dessen kongenialen Partner Grafite. Und wechselte im Januar 2022 für 14,5 Millionen Euro zum FC Burnley. Nun ist Weghorst zurück in der Bundesliga und am Samstag erstmals Gegner vom VfL. Kovac lobt und weiß: "Er läuft bis zum Umfallen und wird sicher sehr motiviert sein."

Schäfer über Weghorst: "Er hatte bei uns eine prägende Zeit"

So hat ihn auch Marcel Schäfer über Jahre beim VfL kennengelernt. Der Niederländer gehörte zu den ersten Transfers, die der damalige Sportdirektor und heutige Wolfsburger Geschäftsführer 2018 eintütete und erinnert sich an einen außergewöhnlichen Charakter. "Ich freue mich auf Wout, freue mich, dass er zurück in der Bundesliga ist. Er hatte bei uns eine prägende Zeit, hat uns geholfen, aus einer schwierigen Situation rauszukommen. Er ist sicher speziell als Typ, aber das hat uns sehr geholfen." Wenngleich das Verhältnis zum Niederländer in der Corona-Zeit bisweilen auf eine harte Probe gestellt wurde.

Mit einem verharmlosenden Corona-Posting bei Instagram fing es an, seine spätere Weigerung, sich impfen zu lassen, sorgte für innerbetriebliche Probleme, weil Weghorst mitunter nicht mehr ins Teamhotel konnte. Hängen geblieben ist beim VfL aber vor allem ein Mensch, der sich nie hat verbiegen lassen, und ein Sportler, der Großes für den Klub geleistet hat. "Er hat einen unbändigen Ehrgeiz, hat sich immer durchgesetzt und eine tolle Karriere hingelegt", betont Schäfer. "Wout kommt über die Einsatzbereitschaft, hat einen Torriecher und -hunger, wie ich ihn selten gesehen habe." Der, so die Wolfsburger Hoffnung, am Samstag im Kraichgau nicht zur ersten Saisonniederlage führt.