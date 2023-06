Wiedersehen mit Trimmel: Rapid bestreitet Testspiel gegen Union Berlin

Auf Rapid Wien wartet kurz vor dem Saisonstart ein echter Härtetest. Die Grün-Weißen gastieren am 19. Juli an der Alten Försterei bei Champions-League-Teilnehmer Union Berlin. Dabei kommt es auch zum Wiedersehen mit Christopher Trimmel.

Der SK Rapid Wien wird am 19. Juli (18.15 Uhr, LIVE! bei kicker) ein Freundschaftsspiel bei Union Berlin bestreiten. Das gaben die Hauptstadtvereine am Donnerstag bekannt. Demnach wurde der Termin vor wenigen Wochen bei einem "mehrtägigen Informations- und Know-How-Austausch" der beiden Klubs fixiert.

Für Union-Kapitän Christopher Trimmel kommt es demnach zu einem Wiedersehen mit seinem ehemaligen Arbeitgeber. Der Rechtsverteidiger lief in der Saison 2008/09 zunächst für die Zweitvertretung der Grün-Weißen auf, ehe er ab 2009 fünf Jahre für die Kampfmannschaft tätig war und wettbewerbsübergreifend 199 Pflichtspiele absolvierte. Dabei steuerte der 25-fache A-Nationalteamspieler Österreichs 50 Scorerpunkte (24 Tore und 26 Assists) bei.

Auf Rapid wartet kurz vor dem Saisonstart - die erste Runde des ÖFB-Cups steigt am 21./22./23. Juli - somit ein echter Härtetest. Union Berlin beendete die abgelaufene Spielzeit in der deutschen Bundesliga auf Rang vier und qualifizierte sich erstmals in der Vereinsgeschichte für die Champions League.