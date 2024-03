Wiedersehen mit Schmid: Machbare DHB-Gruppe in der EM-Quali

Seit Donnerstag kennt die deutsche Handball-Nationalmannschaft ihre Gegner in der Qualifikation für die EM 2026. Es sind alte Bekannte in einer machbaren Gruppe.

Gerade erst liegt die Handball-EM 2024 im eigenen Land hinter der deutschen Mannschaft, da ist der Weg für die nächste EM bereits vorgezeichnet. Am Donnerstag wurden in Kopenhagen die Qualifikationsgruppen ausgelost. Um die Endrunde in Dänemark, Schweden und Norwegen, die vom 15. Januar bis 1. Februar 2026 steigt, zu erreichen, muss das DHB-Team drei machbare Hürden nehmen.

In der EM-Quali warten in Gruppe 7 die beiden Nachbarn Österreich und die Schweiz sowie der Underdog aus der Türkei. Als Losfeen fungierten in Dänemark vier bekannte ehemalige Handball-Größen: Neben dem Norweger Havard Tvedten und dem Schweden Ljubomir Vranjes, aktuell sportlicher Leiter bei der SG Flensburg-Handewitt, zogen die beiden dänischen Ikonen Thomas Mogensen und Lars Christiansen die Loskugeln.

Bereits für die EM-Endrunde qualifiziert sind neben den drei Gastgeberländern nur die Franzosen, die sich in Deutschland die EM-Krone aufgesetzt hatten - mit einem überraschenden 33:31 nach Verlängerung gegen Favorit Dänemark. Damit steht schon jetzt fest: Ein direktes Duell der beiden Handball-Großmächte ist auch 2026 im Bereich des Möglichen.

Schmid diesmal bereits an der Seitenlinie

Die Chancen, dass auch die deutsche Mannschaft teilnimmt, stehen derweil gut. Denn: Die beiden Erstplatzierten der acht Gruppen sowie die vier besten Dritten fahren zur EM. Gespielt wird in der Qualifikation zwischen dem 6. November 2024 und dem 11. Mai 2025.

Mit Österreich kreuzte die DHB-Auswahl in jüngster Vergangenheit gleich zweimal die Klingen - dem 22:22 bei der EM folgte ein für das Olympia-Ticket entscheidender 34:31-Erfolg.

Die Türkei kenne ich bisher nur aus Spielen auf Klubebene. Alfred Gislason

Die Schweizer hatte Deutschland zum EM-Auftakt mit 27:14 in die Schranken gewiesen, im Januar stand Superstar Andy Schmid noch auf der Platte, im Quali-Duell wird er nach seinem Karriereende bereits an der Seitenlinie der Eidgenossen stehen. Die Türkei ist ein reichlich unbeschriebenes Blatt, für ein großes Turnier konnte sich der Underdog der Gruppe sieben noch nie qualifizieren.

"Mit Österreich und der Schweiz treffen wir auf zwei sehr gut bekannte Mannschaften", erklärte Bundestrainer Alfred Gislason: "Gegen Österreich haben wir zuletzt zwei sehr enge Spiele erlebt. Das ist ein sehr gutes Team. Und es wird sehr interessant, gegen die Schweiz mit Andy Schmid als Trainer auf der Bank zu spielen. Die Türkei kenne ich bisher nur aus Spielen auf Klubebene."

Die Quali-Gruppen auf einen Blick:

Gruppe 1: Slowenien, Nordmazedonien, Litauen, Estland

Gruppe 2: Ungarn, Montenegro, Slowakei, Finnland

Gruppe 3: Island, Griechenland, Bosnien-Herzegowina, Georgien

Gruppe 4: Spanien, Serbien, Italien, Lettland

Gruppe 5: Kroatien, Tschechien, Belgien, Luxemburg

Gruppe 6: Niederlande, Färöer, Ukraine, Kosovo

Gruppe 7: Deutschland, Österreich, Schweiz, Türkei

Gruppe 8: Portugal, Polen, Rumänien, Israel