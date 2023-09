Wiedersehen mit Marmoush - Nachfolger Tomas noch mit Licht und Schatten

Als Reaktion auf den ablösefreien Abgang von Omar Marmoush zu Eintracht Frankfurt verpflichtete Wolfsburg Tiago Tomas. Der Portugiese präsentiert sich bislang wechselhaft - und trifft nun auf seinen Vorgänger.

Er hätte als Held nach komplizierten Wochen den VfL Wolfsburg verlassen können. Wenn, ja wenn Omar Marmoush am letzten Spieltag der vergangenen Saison kurz vor Schluss den Ball ins Tor der Berliner Hertha befördert hätte. Der Ägypter aber wurde in der 86. Minute noch entscheidend gestört, der VfL verlor gegen den Absteiger mit 1:2 und wurde nur enttäuschter Achter. Ironie des Schicksals: Profiteur von diesem Wolfsburger Ausrutscher wurde Eintracht Frankfurt, für die Marmoush in der vergangenen Woche beim 2:1-Sieg über den FC Aberdeen sein Conference-League-Debüt feierte und per Strafstoß obendrein traf.

Ein freudiger Empfang für Marmoush ist eher unwahrscheinlich

Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kehrt Marmoush nun zurück in die Volkswagen-Arena. Ein freudiger Empfang ist eher unwahrscheinlich, hatte der 24-Jährige, der sich gegen eine Vertragsverlängerung entschied und ablösefrei nach Frankfurt wechselte, doch schon in der vergangenen Saison einen schweren Stand beim VfL-Anhang. Immer wieder hatte sich der in den Vorjahren zweimal verliehene Offensivmann, der erst für St. Pauli und dann für den VfB Stuttgart spielte, mit Wechselgedanken getragen. Schließlich zog er einen Schlussstrich: "Ich hatte eine gute Zeit in Wolfsburg und ich bedanke mich bei den Verantwortlichen, dass sie mir auch durch die beiden Leihen die Möglichkeit gegeben haben, mich immer weiterzuentwickeln. Für mich ist es jetzt aber an der Zeit, einen weiteren Schritt zu gehen."

Tomas: Drei Tore insgesamt, zweimal Startelf in der Liga

Zur Eintracht, mit der er aktuell zwei Punkte hinter dem Ex-Klub rangiert. Der VfL benötige einen Nachfolger für den flexiblen Marmoush, am ehesten erfüllt Tiago Tomas dieses Profil. Der 21-jährige Portugiese präsentiert sich bislang mit Licht und Schatten. Mit einem Doppelpack war der Ex-Stuttgarter, der für acht Millionen Euro von Sporting Lissabon kam, im Pokal bei Makkabi Berlin in die Saison gestartet, in der Bundesliga traf er beim 1:3 bei der TSG Hoffenheim.

Beim 0:1 in Dortmund nun vergab er, der zum zweiten Mal in der Startelf stand, die beste der sich selten bietenden Wolfsburger Möglichkeiten, scheiterte an BVB-Keeper Gregor Kobel. "Der Schuss", sagt Tomas, der später noch einmal in aussichtsreicher Position am Ball vorbeitrat, "war nicht der beste". Und die Leistung ebenso ausbaufähig. Am Samstag beim Duell mit Marmoush bietet sich womöglich eine gute Gelegenheit, um zu zeigen, dass er besser ist als sein Vorgänger.