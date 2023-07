Wiedersehen mit Hildmann: Schad schließt sich Preußen Münster an

Preußen Münster hat Dominik Schad verpflichtet. Für den flexiblen Außenverteidiger ist das gleichbedeutend mit einer Rückkehr zu Trainer Sascha Hildmann, mit dem er bereits in Kaiserslautern zusammenarbeitete.

Nach fünf Jahren verließ Dominik Schad den 1. FC Kaiserslautern nach Ende der abgelaufenen Zweitligasaison, in der er nach einem Wadenbeinbruch, der ihn beinahe ein komplettes Jahr aus der Bahn warf, nur zu sechs Einsätzen für die Roten Teufel kam. Nun wagt der 26-Jährige ein neues Abenteuer und unterschreibt bei Preußen Münster.

Beim Drittligisten freut man sich auf einen Neuzugang, "der schon bewiesen hat, dass er 3. Liga kann und dazu charakterlich sehr gut in die Mannschaft passt“, so Peter Niemeyer, Geschäftsführer Sport, in einer Vereinsmitteilung. "Er bringt ein spannendes Profil mit und kann defensiv auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden. Nachdem er im letzten Jahr nicht mehr so viel Spielpraxis hatte, will er bei uns jetzt wieder angreifen - und genau dabei werden wir ihn bestmöglich unterstützen."

Gemeinsame Vergangenheit mit Hildmann

Der gebürtige Aschaffenburger Schad wechselte im Sommer 2011 von der dort ansässigen Viktoria zur SpVgg Greuther Fürth, ehe er sich im Sommer 2018 dem FCK anschloss. Nach Münster bringt er die Erfahrung aus 94 Spielen in der 3. Liga (ein Tor) und 17 Einsätzen in der 2. Bundesliga mit. Dort trifft er außerdem auf Trainer Sascha Hildmann, mit dem er bereits von Dezember 2018 bis September 2019 in Kaiserslautern zusammenarbeitete. "Wir hatten dort eine gute Zeit zusammen. Ich weiß, was er von mir will und er weiß, was er von mir bekommt. Da können beide Seiten voneinander profitieren."

Mit Kaiserslautern spielte er auch ein ums andere Mal gegen die Münsteraner. "Durch die alten Zusammentreffen in der 3. Liga weiß ich, dass es als Gastverein immer ekelig war, hier zu spielen. Die Fans haben eine große Wucht", erinnert Schad sich. Für die kommende Spielzeit setzt er auf die Euphorie aus dem jüngsten Aufstieg, "wenn Mannschaft und Fans das übertragen. Wir wollen auf jeden Fall weiter erfolgreich sein. Ich habe jedenfalls einfach Bock zu spielen und freue mich riesig auf meine Zeit hier."

Schad ist der sechste Neuzugang bei Preußen, wo er auf Alexander Langlitz folgt. Der 32-jährige Rechtsverteidiger beendete seine Karriere nach dem Aufstieg.