Wiedersehen in Wolfsburg? Der VfL hat Chelseas Broja im Blick

Dass sich der VfL Wolfsburg in der Offensive verstärken will, ist bekannt. Diverse Kandidaten sickern nach und nach durch. Einer davon ist nach kicker-Informationen der Albaner Armando Broja. Den Trainer Ralph Hasenhüttl bestens kennt.

Die abgelaufene Saison liest sich von den Zahlen her überschaubar für Armando Broja. 21 Premier-League-Spiele hat der Albaner absolviert, 13 in der Hinserie für den FC Chelsea, acht Partien anschließend nach seiner Leihe zum FC Fulham. Getroffen hat der albanische Nationalstürmer nur einmal - am 7. Spieltag beim 2:0 von Chelsea bei Fulham. Die geringe Ausbeute des 1,91-Meter-Hünen wiederum ist die vielleicht kleine Chance für den VfL Wolfsburg. Der hat Broja nach kicker-Informationen im Blick, der Albaner ist ein Kandidat für die neue VfL-Offensive der kommenden Saison.

Tore am Fließband würden den 22-Jährigen für die Niedersachsen wohl unerschwinglich machen, so aber haben sie ihren Hut in den Ring geworfen. Weil vor allem einer weiß, wozu der Mittelstürmer imstande ist: Ralph Hasenhüttl. Denn: In der Saison 2021/22 erzielte Broja neun Tore in 38 Pflichtspielen für den FC Southampton. Sein Trainer dort: der heutige VfL-Coach. Der Österreicher bemühte sich seinerzeit, Broja langfristig an die Saints zu binden, damals erfolglos. Lotst er ihn nun nach Wolfsburg?

Brojas Trainer: Letsch, Hasenhüttl, Tuchel

Der im englischen Slough geborene Albaner ist ein Chelsea-Eigengewächs, durchlief die Nachwuchsteams der Blues und machte dann außerhalb Londons seine Entwicklungsschritte. In der Saison 2020/2021 in der Eredivisie unter Trainer Thomas Letsch bei Vitesse Arnheim (30 Spiele, zehn Treffer), anschließend in Southampton unter Hasenhüttl, danach war er anderthalb Jahre, unter anderem unter Thomas Tuchel, zurück bei Chelsea (25 Spiele, zwei Tore) und nun zuletzt bei Fulham. Im Dezember 2022 hatte Broja einen schweren Rückschlag in Form einen Kreuzbandrisses erlitten.

Wie geht es nun weiter für den albanischen Nationalstürmer (21 Spiele, fünf Treffer), der auch im EM-Aufgebot steht? In England heißt es, dass Chelsea einen Verkauf seines Angreifers mit Vertrag bis 2028 anstrebt, was für den VfL nahezu utopisch wäre. Ohnehin hat Wolfsburg ohne das internationale Geschäft als Lockmittel einen Nachteil auf dem Transfermarkt gegenüber interessierten Europapokal-Teilnehmern.

Strand Larsen ist der Wolfsburger Wunschkandidat

Das gilt auch bei anderen Kandidaten: Der Norweger Jörgen Strand Larsen ist nach kicker-Informationen der absolute Wunschkandidat, für unter 20 Millionen Euro ist der Angreifer von Celta Vigo jedoch kaum zu kriegen. Intensiv bemühen sich die Niedersachsen auch um Mohammed Amoura vom belgischen Vizemeister Union Saint-Gilloise.