Wiedersehen in Düsseldorf: So geht es fürs DFB-Team weiter

Statt am Dienstag in München spielt die deutsche Nationalelf erst im September in Düsseldorf wieder. Ein Blick auf die nächsten Aufgaben - und zwei Wettbewerbe, die zusammenhängen.

Das Trainerteam bleibt zusammen: Julian Nagelsmann, Benjamin Glück und Sandro Wagner (v. li.) nach dem EM-Aus am Freitag in Stuttgart. IMAGO/Contrast

Immerhin: Im Gegensatz zu den Ungarn wusste die deutsche Nationalmannschaft gleich nach ihrem letzten EM-Spiel, dass das Turnier für sie vorbei ist. Am Tag nach der Niederlage gegen Spanien im Viertelfinale reisten Nationalspieler und Betreuer in Kleinbussen oder Privatwagen aus dem Teamquartier in Herzogenaurach ab.

Während Spanien am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in München gegen Frankreich um den Final-Einzug spielen darf, ist für Deutschland der Traum, eine weitere Woche zu bleiben und noch in zwei Partien bei der Heim-EM mitzuwirken, am Freitagabend in Stuttgart geplatzt. Doch schon in zwei Monaten geht es für Julian Nagelsmann und seine Mannschaft weiter: Am 7. September - wenn die neue Bundesliga-Saison zwei Spieltage alt ist - startet für die DFB-Auswahl in Düsseldorf gegen Ungarn die neue Saison in der Nations League.

Heimspiele in Düsseldorf, München und Freiburg

Insgesamt stehen 2024 noch sechs Länderspiele auf dem Programm, keines davon ist ein Testspiel. In der Nations-League-Gruppe mit Ungarn, den Niederlanden und Bosnien-Herzegowina trifft Deutschland auf jeden Kontrahenten zweimal. Die weiteren Heimspiele steigen in München (14. Oktober gegen die Niederlande) und in Freiburg (16. November gegen Bosnien-Herzegowina).

In dem Wettbewerb, in dem das DFB-Team bislang noch nicht zu überzeugen wusste, geht es nicht nur um einen Titel, sondern auch um die Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Diese beginnt zwar erst 2025, doch je nach Abschneiden in der Nations League startet Deutschland dabei in einer Vierer- oder Fünfergruppe.

Bekommt Deutschland eine Vierer- oder Fünfergruppe?

Neu ist nämlich: Die Gruppenersten und -zweiten in der Nations-League-Liga A spielen im März 2025 in Hin- und Rückspiel eine Viertelfinalrunde aus, deren Gewinner in die bekannte Finalrunde einziehen. Die Gruppendritten müssen in Playdowns gegen den Abstieg in die Liga B kämpfen, in die die Gruppenvierten direkt absteigen. Letztere starten bereits im März 2025 als Mitglied einer Fünfergruppe in die WM-Qualifikation, alle anderen erst im September 2025 in einer Vierergruppe.

Die Gruppen für die WM-Qualifikation sollen im Dezember ausgelost werden. Weil an der WM 2026 erstmals 48 Teams teilnehmen, erhalten alle Sieger der zwölf Quali-Gruppen ein WM-Ticket. Um die restlichen vier Plätze aus Europa streiten im März 2026 die zwölf Gruppenzweiten und die vier besten noch nicht qualifizierten Gruppensieger der Nations League in zwei Play-off-Runden.

Für die nächsten Aufgaben hatte Nagelsmann noch am Freitag Kader-Änderungen angekündigt - und den WM-Titel 2026 als Ziel ausgegeben.

Die restlichen DFB-Länderspiele 2024:

7. September (20.45 Uhr): Deutschland - Ungarn in Düsseldorf (Nations League)

10. September (20.45 Uhr): Niederlande - Deutschland in Amsterdam (Nations League)

11. Oktober (20.45 Uhr): Bosnien-Herzegowina - Deutschland in Zenica (Nations League)

14. Oktober (20.45 Uhr): Deutschland - Niederlande in München (Nations League)

16. November (20.45 Uhr): Deutschland - Bosnien-Herzegowina in Freiburg (Nations League)

19. November (20.45 Uhr): Ungarn - Deutschland in Budapest (Nations League)