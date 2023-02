Wiedersehen am Verhandlungstisch: Wolfsburger Meister werden zu Machern

Gemeinsam errangen sie 2009 den größten Erfolg der Wolfsburger Vereinsgeschichte. Marcel Schäfer, Sebastian Schindzielorz, Sascha Riether und Co. 14 Jahre nach diesem VfL-Triumph sind aus den Meistern von damals mittlerweile selbst Macher geworden.

Fotos von damals erinnern in Wolfsburg heute noch an vielen Stellen an den Triumph aus dem Jahr 2009. Der VfL marschierte in der Rückrunde von Platz 9 auf Rang 1, feierte mit einem 5:1 am 34. Spieltag gegen Werder Bremen den ersten Deutschen Meistertitel des VfL. Ein Erfolg, der viele Gesichter hatte. Trainer Felix Magath, das "magische Trio" Edin Dzeko, Grafite und Zvjezdan Misimovic, Akteure wie Marcel Schäfer, Christian Gentner und Sascha Riether, die zu Nationalspielern wurden. Ein Großteil des damaligen Meisterkaders hat bereits die Karriere beendet - und trifft sich nun an den Verhandlungstischen der Fußballbranche wieder. Aus den Meistern werden Macher.

Schäfer und Schindzielorz wieder vereint

Zwei von ihnen gestalten sogar gemeinsam die Wolfsburger Zukunft. Ex-Linksverteidiger Schäfer ist nach viereinhalbjähriger "Lehre" als Sportdirektor beim VfL Anfang Februar zum Geschäftsführer aufgestiegen, Sebastian Schindzielorz, zuvor Geschäftsführer beim VfL Bochum, an die Seite des 38-Jährigen gewechselt. Auch Gentner hat kürzlich seine Karriere beendet und ist ins Management gegangen, seit Anfang des Jahres leitet der 37-Jährige den Lizenzbereich bei Heimatklub VfB Stuttgart. Am 18. März kommt es zum Wiedersehen der Meisterspieler, wenn der VfL im Schwabenland antritt.

Getroffen hat VfL-Boss Schäfer zuletzt auch einen früheren Kollegen, der mittlerweile die Seite gewechselt hat und als Berater tätig ist: Sascha Riether, der nach seinem Karriereende zunächst als "Koordinator Lizenzbereich" bei Schalke 04 tätig war, ist seit kurzem für die Spieleragentur Sports360 im Einsatz. Geschäftsführer Volker Struth hatte den 39-Jährigen durch die Karriere begleitet, nun ist Riether bei ihm in die Beraterbranche eingestiegen. "Es ist spannend, jetzt auch diese Seite kennenzulernen", sagt der Ex-Profi, "von Volkers Netzwerk werde ich sicher profitieren."

Zaccardos Star in Neapel

Gut gelaufen ist es auch für Cristian Zaccardo, der mittlerweile dick drin ist im Geschäft mit den Fußballern. Spielte der Italiener im Wolfsburger Meisterjahr eher eine untergeordnete Rolle (14 Einsätze), so zählt nun einer der spannendsten Spieler Europas zu seinen Schützlingen: Khvicha Kvaratskhelia, den Zaccardo im vergangenen Sommer vom georgischen Erstligisten Dinamo Batumi zum aktuellen Serie-A-Spitzenreiter lotste.

Mittlerweile ist "Kvaradona" (21 Scorerpunkte in 20 Spielen) ein Star. Und Zaccardo drin im Business, das ihn kürzlich erst nach Wolfsburg führte, wo er selbst lediglich in der Meistersaison 2008/2009 spielte. Er traf sich mit seinem Ex-Teamkollegen Schäfer und kümmert sich mit Matteo Mazzone um einen U-19-Spieler des VfL. Zu einem Treffen zwischen dem neuen VfL-Boss und einem Meisterhelden kam es kürzlich auch im Trainingslager in Portugal. Da schaute Ex-Spielmacher Zvjezdan Misimovic im Wolfsburger Teamhotel vorbei, der 40-Jährige ist Technischer Direktor der bosnischen Nationalmannschaft.

In der ein Meisterspieler von 2009 sogar noch aktiv ist: Edin Dzeko, der mit 36 Jahren auch immer noch für Inter Mailand in der Champions League auf Torejagd geht. Auch Makoto Hasebe ist mit 39 noch für Eintracht Frankfurt in der Königsklasse aktiv, Peter Pekarik gehört zum Aufgebot von Hertha BSC, Alexander Esswein (32) spielt beim SV Sandhausen in der 2. Liga. Ashkan Dejagah (36) wiederum ist in der iranischen Heimat noch für Foolad FC im Einsatz.