Wiederholungsspiel: Duisburg und Osnabrück wollen mit Trikots Ausgrenzung anprangern

Wegen einer mutmaßlichen rassistischen Beleidigung war die Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem VfL Osnabrück kurz vor Weihnachten abgebrochen worden. Beim Wiederholungsspiel setzen beide Drittligisten ein Zeichen.

Erneut ist die Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg Schauplatz der Partie MSV gegen VfL. Getty Images

Die Sondertrikots beider Mannschaften werden am Mittwoch (19 Uhr, LIVE! bei kicker) mit einer Botschaft gegen Ausgrenzung beflockt sein. Ein Zeichen, das für ein gesellschaftliches Brückenbauen wirbt. Dies teilten beide Vereine am Dienstag mit. So werde der heimische MSV "die Kernwerte seines Leitbildes, Integration, Respekt und Toleranz deutlich sichtbar" auf den Trikots tragen.

Die Partie war am 19. Dezember von Schiedsrichter Nicolas Winter zunächst unterbrochen und später abgebrochen worden (der Liveticker zum damaligen Geschehen). Der Osnabrücker Spieler Aaron Opoku war zuvor von einem Duisburger Zuschauer mutmaßlich rassistisch beleidigt worden.

Überraschende Wende im Januar

Die Staatsanwaltschaft Duisburg hatte im Januar das Ermittlungsverfahren jedoch eingestellt, das sie wegen des Verdachts der Beleidigung gegen einen Zuschauer eingeleitet hatte. Ein hinreichender Tatverdacht konnte nicht begründet werden. Nach den Ermittlungsergebnissen hat der MSV das zunächst mündlich ausgesprochene Hausverbot gegen den Zuschauer wieder aufgehoben.

Auch sportlich ist das Duell keineswegs unwichtig: Der MSV kann mit einem Sieg den minimalen Vorsprung von derzeit einem Punkt zu den Abstiegsrängen vergrößern, der VfL bei einem Dreier in der Fremde nach Zählern zum Tabellendritten Eintracht Braunschweig aufschließen.

