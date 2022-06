Wiederholt sich die Geschichte? Pogba verlässt Manchester United

2016 kostete er über 100 Millionen Euro, 2022 bringt er Manchester United kein Geld mehr ein. Paul Pogba (29) wird die Red Devils ablösefrei verlassen.

Wie der englische Rekordmeister am Mittwoch bekanntgab, wird Pogbas zum 30. Juni auslaufender Vertrag nicht verlängert. Eine große Überraschung ist das nicht mehr. Bereits im April hatte Interimscoach Ralf Rangnick angedeutet, dass Pogba nicht die Absicht habe, weiter bei United zu bleiben.

Damit geht seine zweite Zeit in Manchester zu Ende. Bereits von 2009 bis 2012 hatte der Franzose im Juniorenbereich der Red Devils gespielt, ehe ihm nach einem ablösefreien Wechsel zu Juventus Turin der Durchbruch gelungen war. Nach seiner erfolgreichen Zeit in Italien folgte die Rückkehr ins Old Trafford für eine Ablösesumme von rund 105 Millionen Euro. Zwar gewann der Mittelfeldspieler direkt in seiner ersten Saison die Europa League, konnte seinen hohen Preis - auch verletzungsbedingt - aber nicht immer rechtfertigen.

Somit könnte sich die Geschichte von 2012 wiederholen - und Juventus erneut zum Nulltarif zuschlagen. Italienischen Medienberichten zufolge verhandelt Pogbas Ex-Verein mit dem Weltmeister von 2018, dessen Berater Mino Raiola vor einem Monat verstarb. Ein lukratives Angebot von Uniteds Stadtrivale Manchester City soll Pogba bereits abgelehnt haben, neben Juventus gelten Paris St. Germain und Real Madrid als mögliche Abnehmer.