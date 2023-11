Wiedererstarktes Jena vor der BAK-Aufgabe: "Noch ist nicht alles perfekt"

Der FC Carl Zeiss Jena ist wieder in der Spur. Der 1:0-Erfolg gegen die BSG Chemie Leipzig am vergangenen Wochenende war der dritte Sieg in Folge. Jetzt soll am Freitagabend beim Berliner AK die Serie fortgesetzt werden.

Schoss seine Farben in der Vorwoche zum 1:0-Sieg: Lukas Lämmel IMAGO/Bild13