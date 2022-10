Wiedererstarkt im 300er Klub: Wie Ginter Schlotterbeck vergessen macht

Am herausragenden Freiburger Saisonstart hat Rückkehrer Matthias Ginter einen großen Anteil. Wegen des Jungspunds im 300er Bundesliga-Klub ist Nico Schlotterbeck rund um den SC kein Thema mehr.

Matthias Ginter räumt in der Abwehrzentrale des SC Freiburg auf. IMAGO/Matthias Koch

Das Sonntagsspiel bei Hertha BSC verlief nicht optimal für den Sport-Club und dennoch keineswegs enttäuschend. Durch das 2:2 blieben die Breisgauer im zehnten Pflichtspiel hintereinander unbesiegt und genießen weiterhin die außergewöhnliche Aussicht als Zweiter in der Bundesliga-Tabelle.

"Aufgrund der ersten Hälfte wäre mehr drin gewesen. Hertha hatte bis zum Elfmeter keine große Torchance, nach dem Elfmeter war es ein anderes Spiel. Da haben sie gerade vorne viel Qualität gezeigt. Am Ende können wir zufrieden sein mit dem Punkt, weil wir noch mal zurückgekommen sind", analysierte Matthias Ginter das Remis in der Hauptstadt, das bislang dritte in der Liga, das seinen schon 300. Einsatz im deutschen Oberhaus bedeutete.

Nur 19 waren jünger im 300er-Klub

Seit Bundesliga-Gründung 1963 waren bei dieser Marke nur 19 Spieler jünger als Ginter (28 Jahre, 263 Tage), in diesem Jahrtausend nur der damalige Dortmunder Gonzalo Castro (28, 226). Für Primus Eike Immel stehen für dessen 1988 erlebtes Jubiläum 27 Jahre und 116 Tage in der Statistik.

Er hat zu alter Stärke zurückgefunden, präsentiert sich extrem stabil und konstant, ist sehr griffig. Jochen Saier

Der Nationalspieler zeigte dabei nicht seine beste Saisonleistung, hätte vor dem 2:1 als Aushilfe den von Teamkollege Maximilian Eggestein laufen gelassenen Torschützen Suat Serdar konsequenter aufnehmen müssen, konnte dessen Abschluss nicht mehr blocken. Weil er davor und danach jedoch souverän seinen Job als Innenverteidiger erledigte und gewohnt wichtige Impulse im Spielaufbau gab, bekam er die kicker-Note 3,5 - seine bislang schlechteste Zäsur in dieser Saison. Auch das sagt einiges aus über den auch persönlich starken Saisonstart von Ginter, der mit einem kicker-Notenschnitt von 2,83 derzeit zweitbester Abwehrspieler hinter Bayerns Benjamin Pavard ist (2,71).

"Er hat zu alter Stärke zurückgefunden, präsentiert sich extrem stabil und konstant, ist sehr griffig. Er hat null Anlaufzeit benötigt, macht es bislang außergewöhnlich gut", lobt SC-Sportvorstand Jochen Saier den früheren Freiburger Fußballschüler in den höchsten Tönen: "Als Rückkehrer ist es nicht immer einfach, aber er ist da, als wäre er nie weggewesen."

Das sieht auch Ginter so, obwohl er zwischendrin stattliche acht Jahre bei den Borussias aus Dortmund und Mönchengladbach verbracht hat. Die nahtlose Wiedereingliederung schreibt der 1,91-Meter-Mann zu einem Großteil den neuen Arbeitskollegen zu: "Ich habe mich nie als Neuankömmling gesehen, weil die Mannschaft so viele tolle Charaktere hat. Wenn man sieht, wie die anderen Neuzugänge aufgenommen wurden und wie sie spielen, spricht das für die Mannschaft. Sie und der gesamte Verein haben in den letzten zwei, drei Jahren eine enorme Entwicklung gemacht. Natürlich wollen wir Neuen da weiterhelfen."

Die Neuzugänge glänzen

Das tun bislang alle, die im Sommer als gestandene Profis verpflichtet wurden. Michael Gregoritsch, Ritsu Doan und nach einiger Anlaufzeit zuletzt auch Daniel-Kofi Kyereh glänzen vorne. Doch trotz deren starker Gesamt- und Scorerbilanz sticht Ginter bei näherer Betrachtung noch etwas heraus. Nicht nur, weil der kopfballstarke Abwehrmann auch schon auf zwei Tore und drei Assists in 13 Pflichtspielen kommt. Er hat mit seiner fußballerisch hochwertigen, die vor allem in der Spielauslösung für Variabilität und Verlässlichkeit sorgt, und inzwischen im Zweikampf zupackenderen Art in kürzester Zeit dafür gesorgt, dass die vom nach Dortmund abgewanderten Shootingstar Nico Schlotterbeck hinterlassene sportliche Lücke rund um den SC kein Thema mehr ist.

In der Nationalelf steht Schlotterbeck im Innenverteidiger-Ranking zwar vor Ginter, in der Bundesliga-Tabelle hat allerdings Freiburg überraschenderweise zwei Zähler Vorsprung auf Topklub Dortmund. Trotzdem klar, dass der beim stets auf Bescheidenheit achtenden SC sozialisierte Ginter davon keine neuen Ansprüche, etwa Richtung Königsklasse, ableitet: "Dafür ist es zu früh. Wir hatten einen guten Start, haben aber noch ein hartes Programm vor uns. Dafür brauchen wir alle Energie und alle Körner, auch vom Kopf her, nicht, dass wir uns mit anderen Dingen beschäftigen. Wir wollen alle drei, vier Tage versuchen abzuliefern und Ergebnisse einzufahren."

Erst Nantes, dann Bayern

Das gelang bisher eindrucksvoll. Nächste Station in den noch fünf ausstehenden englischen Wochen bis zur Winterpause ist am Donnerstagabend Nantes. Die Franzosen hat der SC vor fünf Tagen mit 2:0 besiegt und könnte mit dem vierten Sieg im vierten Spiel bereits das Weiterkommen in der Europa League sichern. Drei Tage danach folgt für Ginter und Co. dann auf großer Bühne der ultimative Gradmesser: das Gastspiel beim FC Bayern, der aktuell wie der BVB zwei Zähler hintendran ist.