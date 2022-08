Wiederanpfiff für Anstoss? Wie es mit dem Kult-Manager weitergeht

2006 erschien der letzte Anstoss-Titel. Ein Comeback der Reihe ist in Arbeit, der Weg aber steinig. Wie es um Anstoss 2022 steht und was die Titel ausmacht, klären wir im kicker eSport Talk.

Managerspiele gibt es im Fußball-Segment wie Sand am Meer. Ob große Reihen wie der Fußball Manager (FM) von Sega oder Mobile-Titel wie Top Eleven - auf fast jedem Endgerät inklusive LG Smart Fridge kann man inzwischen eine Mannschaft seiner Wahl zum Erfolg führen. Bevor Spiele aber auf dem Smartphone Einzug hielten oder echte Vereine ihr Scouting auf Datenbanken aus Games stützten, brachte 1993 ein Amiga-Release den Stein ins Rollen.

Spaß übertrumpft Realismus

Anstoss zeichnete sich dabei stets durch die humorvolle Präsentation aus. Während FM oder der Bundesliga Manager versuchten, ein realistisches Bild zu zeichnen, überspitzte Anstoss dieses und nahm das Business gerne auch mal auf die Schippe. Dafür sorgten beispielsweise Einsprecher von Imitator Matze Knop.

Humoristisch auf einem ähnlichen Level ist unser Host Christian Gürnth, der in den 90ern und 2000ern alles spielte, was ihm vor die Maus kam. Auch in Managersimulationen der WWE oder Anstoss verbrachte er Stunden seiner langsam endenden Jugend. Als Journalist, Podcaster und Host beschäftigte und beschäftigt er sich seit Jahrzehnten intensiv mit Games und kann genau einordnen, was Anstoss von vergleichbaren Titeln abhebt.

So auch sein heutiger Gast: Jan 'GamingAlm' Bergmann. Wie auch Gürnth immer wieder als Host des kicker eSport Talks im Einsatz, zeichnet sich Bergmann besonders durch seine Expertise im Fußball auf dem Rasen und der Konsole aus. Ebenfalls mit Anstoss aufgewachsen, hat er sich inzwischen als Trainer und Trader offline wie online einen Namen gemacht. Was das Spiel auszeichnet und wie nah einige der Parodien vielleicht doch am echten Sport zu verorten sind - 'GamingAlm' weiß Bescheid.

Comeback steht kurz bevor

Natürlich soll aber nicht nur in den Rückspiegel geguckt werden. Denn mit Anstoss 2022 steht nach 16 Jahren ein Comeback der Reihe an. Bereits für 2021 angedacht, hatte sich Rechte-Inhaber und Publisher Kalypso Media letztes Jahr aus dem Projekt zurückgezogen und es Entwickler 2tainment überlassen.

In Eigenregie weiterentwickelt, soll noch 2022 der Anpfiff für das neue Anstoss erfolgen. Da juckt unseren beiden Experten natürlich der Zeigefinger - und sie fragen sich: Gelingt die Rückkehr des Kult-Managers? Lässt sich die Inszenierung in die Moderne transportieren? Und wird die Simulation den umfassenden Veränderungen des Sports der letzten Jahre gerecht?

Antworten auf all diese Fragen, Anekdoten vergangener Teile und eine Erklärung, weshalb genau Anstoss so viele Spieler begeistert hat, erhaltet ihr ab 19.30 Uhr auf unserem Twitch-Kanal oder direkt hier auf kicker eSport.

Alle Formate findet ihr auch als VOD auf unserem Youtube-Kanal!

Matti Jansen

Alle Formate findet ihr auch als VOD auf unserem Youtube-Kanal! kicker eSport