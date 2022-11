Wieder zwickt der Muskel: Frankreichs Benzema droht WM-Aus

Neue Sorgen für Frankreich: Weltfußballer Karim Benzema musste am Samstag das Training abbrechen. Der Grund: Wieder zwickte ein Muskel. Droht nun gar doch das WM-Aus?

Nach den Ausfällen von Christopher Nkunku (RB Leipzig), Presnel Kimpembe (Paris St. Germain), Paul Pogba (Juventus Turin) und N'Golo Kanté (FC Chelsea) droht Frankreich der nächste prominente Ausfall. Karim Benzema wollte nach Oberschenkelblessur am Samstag ins Training des Weltmeisters einsteigen, doch das musste er dann frühzeitig abbrechen.

Wie "L'Equipe" berichtet, soll Benzema über einen "stechenden Schmerz" im Quadrizeps des linken Beins geklagt haben, dabei soll es sich allerdings nicht um dieselbe Stelle handeln, die ihn Ende Oktober zu einer Zwangspause genötigt hatte. Weitere Untersuchungen am Abend sollen Klarheit bringen. Es soll aber nicht gut aussehen.

Das Auftaktspiel gegen Australien am kommenden Dienstag wird Benzema dem Bericht nach auf jeden Fall verpassen. Die große Frage ist: Reicht es zu einem Einsatz in den weiteren Gruppenspielen gegen Dänemark (26. November) und Tunesien (30. November)? Ist die Antwort "Nein", würde dies wohl sein WM-Aus bedeuten. Nationaltrainer Didier Deschamps dürfte in diesem Falle bis 24 Stunden vor dem Anpfiff des Australien-Spiels einen Nachrücker nominieren.

Immer wieder Blessuren

Der 34-jährige Angreifer, der 2021/22 mit herausragenden Leistungen Real Madrid zum Double aus Meisterschaft und Champions League geführt hatte und deshalb auch hochverdient den Ballon d'Or gewann, musste sich in der laufenden Saison immer wieder mit Blessuren herumplagen.

So war Ende Oktober eine "Muskelermüdung im Quadrizeps des linken Beins" festgestellt worden, was dann dazu führte, dass Benzema in La Liga seit dem 3:0 beim FC Elche nicht mehr für Real Madrid zum Einsatz gekommen war - insgesamt fehlte der Torjäger den Königlichen damit in acht Ligaspielen.

In Spanien war Benzema sogar kritisiert worden, dass er womöglich absichtlich nicht für Real spielen wolle, um seine WM-Chancen nicht zu verspielen. Die WM 2018 und damit den Titelgewinn seiner Landsleute hatte der Stürmer verpasst, für Katar stand er zwar auf der Kippe, wurde dann aber nominiert und ist bislang fester Bestandteil in den Planungen von Deschamps. Das könnte sich nun aber ändern.

Ein Ausfall von Benzema dürfte Deschamps' Sorgen zwar vergrößern, doch Frankreich verfügt im Angriff mit Kylian Mbappe, Antoine Griezmann oder Olivier Giroud über enorme Qualität - daneben findet sich auch noch der für Nkunku nachnominierte Frankfurter Randal Kolo Muani.