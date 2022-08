Wieder zu Real Sociedad: Leipzig verleiht Sörloth erneut

Alexander Sörloth wird auch in dieser Saison für Real Sociedad San Sebastian spielen. Leipzig stimmte einem neuen Leihvertrag zu.

Bereits in der Spielzeit 2021/22 stürmte Sörloth im Trikot von Real Sociedad, für die Basken erzielte er in 33 Erstligaspielen drei Tore. Hinzu kommen noch zwei Treffer für San Sebastian in der Europa League. Bei Real Sociedad wird er mit der Rückennummer 19 auflaufen.

Sörloth: "Ich bin so glücklich"

"Ich bin so glücklich", sagte Sörloth in einem auf der Klub-Website veröffentlichten Video. "Seit dem Ende der vergangenen Saison war es mein Wunsch gewesen, hierher zurückzukehren." Anders als in der Vorsaison, als er doch einige Eingewöhnungszeit benötigte, hofft Sörloth nun, sofort seine Leistung zu bringen: "Ich kenne den Verein, ich kenne die Trainer, ich kenne die Spieler", sagte der 26-Jährige.

kicker Wochenendrückblick vom 28.8.2022 Mönchengladbach erkämpft Remis beim FC Bayern, Dynamo Dresden ist Sachsenderbysieger, Adam Yates gewinnt die Deutschlandtour kicker Wochenendrückblick vom 22.8.2022 22.08.2022 kicker Wochenendrückblick vom 14.8.2022 14.08.2022 kicker Wochenendrückblick vom 7.8.2022 07.08.2022 kicker Wochenendrückblick vom 31.7.2022 31.07.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts TuneIn weitere Podcasts

Sörloth war im September 2020 von Trabzonspor zu RB Leipzig gewechselt, konnte sich bei den Sachsen aber nicht durchsetzen. In der Saison 2020/21 kam er immerhin auf fünf Tore in 29 Bundesligapartien für RB. In dieser Spielzeit kam er erst auf einen Kurzeinsatz, beim 1:1 in Stuttgart wurde er in der 85. Minute eingewechselt.

In der Vorrunde hegte Sörloth Hoffnung, endlich den Durchbruch in Leipzig zu schaffen. Doch mit der Rückkehr von Nationalstürmer Timo Werner verdüsterten sich seine Aussichten auf Einsatzzeiten.