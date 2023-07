"Wieder zu Hause": Zverev mit Traumstart bei Heim-Turnier

Als "Hamburger Jung" wird Alexander Zverev beim Turnier am Rothenbaum gefeiert. Direkt zum Start zeigt der Olympiasieger eine starke Vorstellung.

Mit seiner Liebeserklärung an die Heimat begeisterte Alexander Zverev das Hamburger Publikum nach dem verwandelten Matchball noch einmal. Der Tennis-Olympiasieger schaffte einen sportlich perfekten Start in das Heim-Turnier und präsentierte sich in starker Form für seinen erhofften ersten Triumph am Rothenbaum.

Inmitten des Wirbels um Vorwürfe der Körperverletzung, die er kurz vor Beginn der Traditionsveranstaltung "komplett" zurückgewiesen hatte, ließ der 26-Jährige dem Slowaken Alex Molcan keine Chance. In nur 61 Minuten zog Zverev mit 6:0, 6:3 ins Achtelfinale ein.

Zverev schwärmt vom "Heimvorteil" in Hamburg

"Man sieht das in anderen Sportarten, im Fußball und im Basketball, dass man sich zu Hause einfach wohler fühlt, einen Vorteil hat, das habe ich heute gemerkt", schwärmte Zverev unter dem Jubel der Zuschauer auf dem Centre Court. "Ich bin froh, dass ich wieder zu Hause bin in Hamburg. Hoffentlich werden wir alle eine schöne Woche haben."

Achtelfinale gegen Marterer

Für Zverev war es bereits der dritte Sieg über den Weltranglisten-118. Molcan binnen knapp zwei Monaten. Vergangene Woche hatte er in Bastad dabei in drei Sätzen noch deutlich mehr Mühe. Warum es diesmal anders war? "Weil wir in Hamburg sind", sagte Zverev grinsend. Im Achtelfinale geht es für den Davis-Cup-Spieler nun im deutschen Duell gegen Maximilian Marterer. Beim Aufeinandertreffen zweier Wild-Card-Starter setzte sich Marterer mit 7:6 (7:2), 6:2 gegen Rudolf Molleker durch. Zuvor hatte auch Daniel Altmaier das Achtelfinale erreicht.

Den bislang letzten Turniersieg in der Herren-Konkurrenz am Hamburger Rothenbaum hatte Michael Stich vor 30 Jahren gefeiert. In zuvor fünf Anläufen war Zverev bislang nicht über das Halbfinale hinausgekommen und ist erstmals seit 2019 wieder in seiner Heimatstadt am Start.

"Dieses kleine Kind muss rauskommen"

"Es ist ein anderer Druck", berichtete Zverev vor der Partie über die besondere Situation vor heimischem Publikum. "Jeder Tennisspieler fängt an, weil es ein Kindheitstraum war, Profi zu werden und die

Atmosphäre vor vollen Rängen zu genießen." Seine Forderung an sich selbst: "Dieses kleine Kind muss rauskommen."

Und nachdem Zverev als "Hamburger Jung" angekündigt und vom Publikum gefeiert den Centre Court betrat, war von Beginn an diese kindliche Freude zu spüren. Der frühere Weltranglistenzweite dominierte nach Belieben, machte den Gewinn des ersten Satzes nach nur 27 Minuten perfekt. Auch im zweiten Durchgang ließ Zverev nicht locker. Molcan holte zwar sein erstes Spiel zum 1:3 - doch nur wenig später durfte Zverev jubeln.