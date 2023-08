"Wieder zu Hause": 'Gaucho' kehrt mit großer Perspektive zur Borussia zurück

Richard 'Gaucho' Hormes kehrt nach drei Jahren in Leipzig zu Borussia Mönchengladbach zurück. Der eSport-Routinier wird Kapitän, Führungsspieler sowie Coach - und erhält all das, was Yannick 'Jeffryy_95' Reiners verwehrt blieb.

'Gaucho' wird zum starken Mann im Gladbacher eSport. Borussia E-Sports